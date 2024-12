Sabiades de cando Portugal viu o mundo de cor rosa?

Así é que chegados a 1890 veu o desengano, o lacerante rexeitamento. Foron traizoados, pra máis, polo que tiñan polo seu máis fiel amante. A tamén vella Inglaterra

Até tal punto vivían os políticos portugueses no idílico optimismo, que restaran importancia a que xa na conferencia de Berlín de 1885, na que tomaran parte, se sancionara o uti possidentis iure pra regular o reparto africano. Un estado europeo só podía reclamar dereitos de soberanía sobor dun territorio africano se establecía posesión real sobor del. Por medio de tratados oficiais coa poboación local, ocupación militar ou explotación económica permanente. Era obrigado que existisen actos efectivos de administración.

E nas arcas de Lisboa non había cartos abondo pra financiar tales cousas, cando menos nos curtos prazos que outros si podían, polo que o avance portugués ía moi amodiño.

Así é que chegados a 1890 veu o desengano, o lacerante rexeitamento. Foron traizoados, pra máis, polo que tiñan polo seu máis fiel amante. A tamén vella Inglaterra.

Seiscentos anos levaban xuntando as manciñas estes aliados tradicionais. O garrido Portugal nunca tivera pelexas de importancia coa súa querida anglosaxoa.

Ao contrario que Portugal, aquela dera rexuvenecido, anovárase no Reino Unido. Era agora o narcisista Dorian Gray, príncipe das nacións, ventándose eternamente mozo e forte.

Neses anos que Portugal soñou esperto con glorias coloniais non materializadas, o goberno británico financiara unha agresiva expansión, tanxíbel, efectiva e rápida, polas terras dos hoxe Zambia e Cimbabue. A conexión terrestre entre Exipto e Sudáfrica, atravesando o continente de Norte a Sur, era o seu proxecto prioritario. E viña inspirado, mesmo instigado, pola mística do “Napoleón do Cabo”, o magnate mineiro Cecil Rhodes. Principal impulsor do ferrocarril do Cairo á Cidade do Cabo, señor dos diamantes e fundador da compañía De Beers, esa que popularizou o slogan “Un diamante é pra sempre”.

Portugal protestou pola presencia británica esgrimindo o mapa de cor rosa de Serpa Pinto. Púxoselle farruco á querida. Nos xornais dos dous países falouse acaloradamente do conflito do mapa rosado. Os portugueses, ateigados de confianza, mesmo se mofaban dicindo que os británicos querían meter a ciclópea praza do Rossio (hoxe Praça de D. Pedro IV) na rúa da Betesga, que se tiña coma a máis pequena e curta da cidade de Lisboa. É dicir, que os coitadiños pretendían un imposíbel.