Un contacto singular: Charles Darwin e Vítor López Seoane

A man, non sempre inocente, de Francis Darwin

Darwin tivo constantes problemas de saúde desde que volvera en 1836 da viaxe no barco Beagle arredor do mundo, o que o condicionaba moito para poder levar a cabo o seu labor científico. Esa situación empeorou nos derradeiros anos da súa vida, reducindo a actividade, de feito, deixara de traballar no despacho da casa e facíao, cando podía, nun cuarto especialmente preparado.

Cando morreu Charles, o seu fillo Francis editaría a súa Autobiografía en base ao manuscrito que este elaborara. Coa nai, Emma Wedgwood, eliminaron –censuraron–significativos fragmentos do texto orixinal, sobre todo os relacionados co agnosticismo do naturalista

Un dos fillos, Francis, tamén era científico, especializado Botánica. En 1876 morrera a súa primeira esposa, Amy Ruck, e adoitaba aloxarse na residencia familiar, Down/e House (a uns vinte quilómetros de Londres), onde se consolaba pola perda sufrida e axudaba ao seu pai. Así, por exemplo, traballou con el no invernadoiro da casa en experimentos relacionados cos movementos das plantas, tema sobre o que publicarían un libro o 6 de novembro de 1880: The Power of Movement in Plants. Francis pasaba, no momento en que se redactou a carta dirixida a Seoane, o derradeiro Nadal en compañía do pai e foi –segundo Stephen V. Pocock (do Darwin Archive da Universidade de Cambridge)– quen escribiu o texto, ao ditado de Charles.

Cando morreu Charles, Francis editaría a súa Autobiografía en base ao manuscrito que este elaborara. Coa nai, Emma Wedgwood, eliminaron –censuraron–significativos fragmentos do texto orixinal, sobre todo os relacionados co agnosticismo do naturalista. Non foi a única vez que iso acontecera na familia Darwin, así, por exemplo, en vida de Charles a filla Henrietta fixera o mesmo cun texto do pai –que aceptou as eliminacións– sobre o seu avó Erasmus Darwin (1877). Non me sorprenden eses excesos de control por parte das familias de figuras destacadas; a súa intervención na obra e legado dun parente, condicionándoos, é un tema que se repite con frecuencia. En xeral pretenden ofrecer unha imaxe haxiográfica, exemplar, polo tanto deformada, do familiar e confunden a propiedade material dun legado co seu control intelectual. Hai exemplos dabondo, un dos máis extremos –canto a manipulación– foi o da irmá de Friedrich Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche.