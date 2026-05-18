Un espazo virtual seguro para o galego

CC-BY-SA Praza Pública

É hora de construírmos xuntos —sociedade civil, administracións públicas e iniciativa empresarial privada— un espazo seguro para a lingua e a cultura galegas en Internet, o escaparate onde as sociedades da globalización se espoñen.

Non é posíbel un futuro para a nosa sociedade sen este espazo que visibilice o que somos e o que ofrecemos ao mundo. Por iso apelamos desde a nosa asociación a todos os actores sociais a tomar as rédeas e erguer así un edificio onde todas as sensibilidades estean presentes e onde as persoas usuarias poidan exercer o seu dereito a unha vida plena na nosa lingua.

Nun momento no que se consolida e amplía o uso da Intelixencia Artificial / LLM como instrumento imprescindíbel da economía, a extensión do espazo que ocupa o galego permite que a súa eficacia aumente exponencialmente.

Animar as persoas usuarias e consumidoras a empregar o galego é garantía dunha maior precisión na nosa lingua en todos os ámbitos do saber humano: ciencia, técnica, literatura e arte, economía, etc. E só é posíbel exercer este dereito formando parte dunha comunidade lingüística e cultural.

As conmemoracións polo ano Castelao remataron, pero temos sempre presentes as súas ensinanzas. Lembramos a viñeta da súa autoría que dicía: "Non lle poñades chatas á obra namentres non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Hai sitio para todos."

    Tomé Laxe Gómez

    Tomé Laxe Gómez (1987, Irixoa) é activista político e da lingua galega e promotor de movementos culturais desde que ten uso de razón, defende que un outro sistema é necesario para superarmos o conxunto de crises que nos asolan como comunidade.

    Licenciado en Humanidades e emigrado desde fai 15 anos, mora en Hamburgo (Alemaña) e é membro da Asociación Pro-Fundación Manoel Vello.

