Un 'lobby' bo para un país que non acaba de crerse

Se a política recibe presións ou argumentos de todo tipo e orixe, que os medios de comunicación xerarquizan ou agochan, por que non ía existir en Galicia un lobby internacionalista, que o mesmo impulsa a creación do Fondo Galego de Cooperación Internacional para aglutinar as achegas das entidades locais, que lidera a elaboración dun Libro Branco da Acción Exterior de Galicia como guía de actuación das administracións nese eido. Por que non recuperar o pensamento universalista do galeguismo histórico e proxectalo ás novas xeracións que deciden o futuro lugar do país no mundo.

Nos anos 90 Galicia, como xa fixera a comezos do mesmo século XX e tantas outras veces na súa historia, quixo participar activamente da reconfiguración mundial que se estaba a producir coa política como eixe visible, pero o paso dos anos e decisións paradoxalmente de tipo político foron dando o protagonismo da acción exterior ao económico. As viaxes de cariz diplomático de todo tipo de actores deixaron paso ás misións empresariais, e os discursos sobre a acción exterior foron superados polo resultadismo da internacionalización económica, con éxitos recoñecibles e recoñecidos, máis tamén con aventuras que máis ben viraron aventureirismos.

Unhas mudanzas nas que non foi menor o papel dos medios de comunicación como reflexo dun país que non acaba de crer que Galicia pode falar no mundo, e que mesmo non sempre quixo escoitar o mundo con oídos galegos.