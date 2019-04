"Europa cre que o Sur é un problema e que ela ten solución para todo. Pero ten moito que aprender do Sur"

Boaventura de Sousa Santos foi un dos protagonistas da XXXVI Semana de Filosofía de Pontevedra, na que xa participara nunha das súas primeiras edicións. O profesor portugués centrou a súa intervención ("Aprendizaxes globais: descolonizar, desmercantilizar e despatriarcalizar desde as Epistemoloxías do Sur”) nas ensinanzas que os países e movementos sociais do sur poden achegar ás sociedades do norte, unha defensa das epistemoloxías do Sur que vén realizando nas súas últimas publicacións.

Nun tempo "de preguntas fortes e respostas febles", como el mesmo escribe nunha das súas obras, Boaventura de Sousa foi do xeral ao particular, reclamándolle a Europa unha transformación das súa ollada cara ao resto do planeta ("non hai xenocidio sen epistemicidio", dixo) e das súas actitudes cara ás poboacións que, arrastradas pola destrución dos seus países, buscan unha vida digna nas cidades do norte. Falamos con el.

O Norte segue ollando con superioridade ao Sur, no económico, no militar, no político, pero tamén no campo do coñecemento?

"Para poder aprender, hai que desbotar a idea de que o sur é un problema"

Europa pasou cinco séculos dominando o mundo e ten moitas dificultades para comprender o resto do planeta. Europa neste momento non ten solucións para os seus problemas, que son os problemas dun continente en crise, cunha extrema dereita que crece e que quere destruír a propia UE. Ademais, Europa non é quen de atopar unha solución para os refuxiados, e a pesar de que é un continente moi envellecido e de que necesita xente nova -20 millóns só ata o ano 2030-, ten eses mozos internados en campos de refuxiados, mozos que son informáticos, enxeñeiros... E a pesar diso o discurso dominante fala do 'perigo' da inmigración, sobre todo en período electoral. Europa necesita aprender co mundo e para iso debe coñecer o que se fai noutros lugares, porque durante moitos séculos a Europa non lle interesaba coñecer o mundo, senón tan só facerse coas súas riquezas naturais.

Que son as epistemoloxías do sur?

En Europa xurdiron moitos movementos sociais e grupos de persoas que están moi descontentas coa súa situación actual e ás que lles gustaría unha nova aprendizaxe das realidades do mundo. Para poder aprender, hai que desbotar a idea de que o sur é un problema. Europa ten esta idea metida na cabeza: que Europa é a solución e o sur é un problema. Parece que os europeos temos solución para todo, pero isto non é verdade e temos moito que aprender do Sur. Semella, ademais, que temos moi mala memoria, porque no século XX este foi o continente máis violento do mundo, con 78 millóns de persoas mortas en guerra. Europa é un continente que necesita aprender coas experiencias do mundo e para iso é preciso valorar o coñecemento que existe. Iso é o que intentan as epistemoloxías do sur, que procurar valorizar o coñecemento daqueles que loitaron contra o colonialismo e o capitalismo europeo.

Que pode aprender Europa dos países do sur, das súas sociedade, movementos sociais, academias...?

"No sur temos agora unha riqueza moito maior de experiencias de economía cooperativa e solidaria, temos experiencias moi interesantes de democracia local"

Por exemplo, no sur temos agora unha riqueza moito maior de experiencias de economía cooperativa e solidaria, iniciativas que están moito máis avanzadas fóra de Europa que no continente. Por que non aprendemos máis desas economías que son orientadas polo benestar das persoas e non pola acumulación de capital? O mesmo coa democracia, onde temos experiencias moi interesantes de democracia local nos países do sur: os orzamentos participativos no Brasil, pero tamén na India ou en Sudáfrica, con iniciativas moi innovadoras. Temos tamén a experiencia de países moi heteroxéneos, que acollen no seu interior a varios grupos étnicos e nacións, que conseguiron unha acomodación dentro do Estado moito máis axeitada que en Europa. Sobre todo España, tendo en conta as realidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco e Galicia, ten que aprender a idea da plurinacionalidade, mirando por exemplo a Etiopía. O mundo está cheo de experiencias moi útiles, pero Europa non as coñece.