A depreciación do debate sobre o estado da nación

Hai poucos días, o goberno de Alfonso Rueda exemplificou a forma de entender as relacións entre as institucións políticas e a cidadanía. Aplicando o manual do populismo trumpista, realizou un acto conmemorativo do trunfo electoral do 2024 utilizando como reclamo publicitario algunhas das persoas beneficiarias de axudas e prestacións do goberno galego

Na dinámica do Parlamento galego existen dúas citas destacadas no transcurso do ano: a discusión e aprobación dos orzamentos da Comunidade Autónoma e o xa citado debate sobre o estado da nación. Nesta ocasión, a recente morte do Xefe do Estado Vaticano contribuíu a reducir aínda mais o impacto mediático do acto que se desenvolveu no pazo do Hórreo. O coñecemento da negativa do Ministerio de Industria á petición do subsidio de 30 millóns de euros solicitado por Altri, ao abeiro das axudas pola "descarbonización industrial", constituía un incentivo adicional para que este tema fora obxecto dunha discusión sistemática no foro parlamentar. Poren, Alfonso Rueda optou por un tratamento superficial deste importante asunto, renunciando a formular unha resposta rigorosa aos argumentos manifestados nos últimos meses polos sectores que critican este proxecto da empresa portuguesa. Converter a tribuna do Hórreo nunha versión da retórica que se pode exhibir nun mitin do PP (utilizando un vello tópico -"os do non"- para descualificar as posicións discrepantes) revela a carencia de argumentos convincentes para xustificar o apoio a unha decisión industrial de tal transcendencia. Escoitando ao presidente da Xunta, reforzase a pertinencia de varias preguntas: a que se debe a teimosa pretensión de facer efectiva a presenza de Altri en Palas? Non ten o goberno de A. Rueda outras alternativas de industrialización mais acordes coas esixencias de respecto medioambiental que merezan ser apoiadas? Quérese converter a instalación de Altri nun pulso político para demostrar a envergadura do poder do PPdG e certificar a impunidade electoral ante semellante exhibición de prepotencia?

Nas intervencións de Alfonso Rueda latexou unha premisa que non concorda totalmente coa realidade: pretendeu xustificar a bondade das políticas gobernamentais na contundencia dos resultados electorais

En todo caso, o debate permitiu constatar dúas circunstancias non especialmente novidosas. Por unha banda, a extremada belixerancia verbal utilizada polo presidente e polo voceiro do grupo parlamentar maioritario contra os dirixentes da oposición (singularizada, sobre todo, na figura de Ana Pontón). Ademais, nas intervencións de Alfonso Rueda latexou unha premisa que non concorda totalmente coa realidade: pretendeu xustificar a bondade das políticas gobernamentais na contundencia dos resultados electorais rexistrados en Febreiro de 2024, cando a diferenza entre a porcentaxe de votos acadados polo PPdG e os que avalaron ao BNG e ao PSdG non chegou aos 3 puntos. Foi unha vitoria mínima, non un "paseo militar". Operar coma se fora isto último é un sinal da inercia autoritaria acumulada por unha formación política que leva demasiado tempo administrando as institucións galegas.