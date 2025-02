A desprotección da natureza en Galicia e a aparición de Altri

Se a Xunta de Galicia tivera feito os seus deberes, e cumprira coas súas obrigas, de conservación e xestión do noso patrimonio natural, proxectos como o de Altri terían un impacto menor no territorio e o patrimonio natural pois, xa de entrada, non poderían situarse en localizacións como a agora prevista

A segunda das falsidades é a máis grave: Rueda da por suposto que non hai un efecto sobre a nosa natureza cando xa se está producindo de facto pola inacción e desidia continuada da Xunta desprotexendo o patrimonio natural de Galicia. En reiteradas ocasións e por diferentes motivos, teño chamado a atención sobre o que ocorre co incumprimento da Directiva de Hábitats. Galicia ten tan só un 13% do seu territorio baixo a protección da Rede Natura 2000 fronte a un 27% da media española e só o 15% dos nosos bosques están protexidos fronte a media estatal do 41%. Por estes motivos, e outros que teñen que ver coa ausencia de figuras axeitadas de xestión, a Comisión Europea abreu expediente de infracción “pola falta de fixación de obxectivos de conservación suficientemente detallados para cada lugar e de medidas de conservación cuantificadas para zonas especiais de conservación en Galicia”.

Polo tanto a día de hoxe, Altri, sen estar aínda presente no territorio, xa está a provocar un dano significativo á nosa biodiversidade, un dano agudizado pola desprotección da natureza froito das políticas do PP na Xunta. Dito con outras palabras, se a Xunta de Galicia tivera feito os seus deberes, e cumprira coas súas obrigas, de conservación e xestión do noso patrimonio natural, proxectos como o de Altri terían un impacto menor no territorio e o patrimonio natural pois, xa de entrada, non poderían situarse en localizacións como a agora prevista. En definitiva, a Xunta do PP, por non ter coidado e protexido suficientemente os valores naturais de Galicia, é a culpable non só da mala saúde ambiental do país senón da falta dunha política industrial digna de tal nome que conduce a que moitos proxectos industriais queden no camiño.

Tanto deixan facer que, ao final, desfán.