A recente actualizaçom dos dados da Contabilidade Regional de Espanha, CRE 20201, e dos Indicadores Regionais elaborados por FUNCAS2, ambos referidos ao 2020, é umha boa escusa para revisar o lugar ocupado pola economia galega no mapa autonómico espanhol e ponderar as perspectivas de mudança da sua base produtiva abertas na actualidade.

A ordenaçom das CCAA segundo o PIB por habitante a partir dos dados da CRE permite-nos situar a posiçom relativa de Galiza na Espanha das autonomias e no conjunto da Uniom Europeia. Com 21.903 euros de PIB por habitante a Galiza situa-se algo por baixo da meia espanhola, com 23.693, e de Castela e Leom, 23.167, Cantábria e Baleares. Castela e Leom é aliás a nossa referência próxima tanto por nível de renda como por dimensom demográfica. Um pouco mais próspera em termos de renda mas, significativamente mais abatida em termos demográficos. A densidade de 25 habitantes por quilómetro quadrado de Castela e Leom contrasta negativamente com os 91 de Galiza, com similar taxa de envelhecimento aliás: mais do 25% da populaçom de idade superior aos 65 anos em ambos casos.

Em perspectiva geral podemos observar como a renda por habitante galega se situa no 92,45% da meia espanhola e no 73,28% da europeia, nível este último apenas superado em Espanha polas Comunidades de Madrid e o País Basco. A Galiza, como o resto das CCAA excepto as aludidas, afana-se em alcançar a renda meia por habitante espanhola (23.693), da mesma maneira que esta se empenha em alcançar a meia europeia (29.890) em árdua competiçom em procura de um alvo móbil que se vai afastando devido à consolidaçom das suas vantagens competitivas.

Da leitura dos Indicadores Regionais do foro de análise FUNCAS —patrocinado pola CECA, com presença de Afundación representada por Miguel Ángel Escotet— interessa destacar a relativa moderaçom da taxa de desemprego galega — 12,0% da populaçom activa em 2020, contra o 15,5% de meia espanhola— que situa Galiza num discreto nível intermédio entre o 9,5% atribuído ao País Basco e o 22,3% de Andaluzia ou 22,6% das Ilhas Canárias. Merece ser destacado igualmente o comedido nível de endevedamento público galego medido sobre PIB, 19,5%, em contraste com o 27,1%, da meia espanhola por nom falar do catastrófico 48,5% da Comunidade Valenciá, vítima inveterada de um péssimo financiamento das suas contas públicas, especialmente humilhante se comparado com o rutilante 16% exibido por Madrid graças ao descarado privilegio que lhe garante a sua centralidade política e económica que a sua néscia administraçom regional se empenha em traduzir em flagrante irresponsabilidade fiscal. A capital de Espanha está afeita a disparar com pólvora de rei, gratuita e inesgotável. Baixar impostos, bálsamo universal da cobiça associal irreflexiva.