A nova lei audiovisual e a posibilidade de privatización total dos medios públicos galegos

O hilarante rolling gag deste asunto foi escoitar dicir que o PP busca "facerse co control absoluto”. Polo que se ve, aínda non o tiñan.

Non obstante, dúas cousas pasaron desapercibidas deste novo marco legal: o texto restrinxe a misión de servizo público ao “televisivo lineal” e introduce a posibilidade de “ser de acceso condicionado aqueles servizos excluídos do ámbito do servizo público”. Por tanto, o que non é “televisivo lineal” pode ser de acceso condicionado, é dicir, pagando. Nese suposto estaría, hipoteticamente, a plataforma A Galega.

Pero, o máis importante e chamativo é a desaparición total neste anteproxecto do apartado 5 do artigo 5 da anterior lei: “A realización e a edición dos servizos informativos non poden ser cedidas a terceiros”. Esa é a condición que impide a privatización total da canle. Por tanto, queda aberta a porta a unha externalización total dos servizos informativos (como xa sucede coa maioría de programas) e, en consecuencia, á privatización: quer nun sistema de concesión única, quer cun modelo de troceamento por áreas.

Na traxicomedia que é a política galega na cuestión audiovisual, a traxedia vén de onde vén e a comedia pona a oposición –con moitos espaventos e pouca efectividade, na comisión de control–. Instalados no conformismo dos marcos do posíbel que impón o PP, incapaces de presentar unha análise seria e contundente, un plan de acción e transformación e unha fronte unida seguen encallados nunha idea do audiovisual case fraguista. Non hai ideas para a reforma real e total dos medios públicos, para alén do evidente de acabar coa manipulación. A súa idea, demasiado xornalista-centrista da televisión, remata no eido do informativo namentres Sánchez Izquierdo tourea a porta gayola.

