A patronal galega e as necesidades do país

Hai, a pesar diso, algunhas propostas en materia empresarial que camiñan na boa dirección. Por caso “o fomento da competitividade empresarial, o impulso a industria no marco da transición verde e a dixitalización así como o fomento da formación profesional adaptada as necesidades das empresas”. Vivimos tempos decisivos en materia empresarial tales que esixen un grande impulso a actividades produtivas relacionadas, por caso, coas novas tecnoloxías, a economía verde, a industrial alimentaria, a biotecnoloxía e a farmacoloxía. Impulso que para ter éxito debe ir acompañado da necesaria formación profesional. Pero cabe ter un asunto claro: é imprescindible unha inicial actuación pública pois hai un período previo de investigación, formación e promoción que a iniciativa privada nunca atende por non obter ganancias inmediatas das mesmas. Unha iniciativa pública que debe ter un carácter emprendedor e non subsidiario.

Finalmente tamén hai que subliñar positivamente a proposta empresarial de “un acordo que garante estabilidade e moderación para asegurar o bo funcionamento da economía e o benestar social do pais”. Quedaría engadirlle ao presidente da CEG que esa proposta lla traslade a Xunta de Galicia para que esta dunha vez poña en marcha o diálogo social e recoñeza o imprescindible papel que o movemento sindical ocupa nunha estratexia de crecemento económico, creación de emprego, fomento do benestar, defensa do medio ambiente e igualdade.