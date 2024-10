Os exercicios celebráronse no mes de xullo, Rodríguez demostrou a súa superioridade técnica e foi nomeado catedrático de Matemáticas o 2 de marzo de 1801

A decisión non contou co apoio unánime do Claustro, opuxéronse varios profesores, como José González Varela e Policarpo Rodríguez Correa, que mesmo presentaron un escrito; coidaban que se debían nomear a “sujetos que sean de adentro del Claustro”. En todo caso, o Reitor Manuel Barros Figueroa remitiu un oficio o 1 de xuño de 1800 ao Capitán Xeral do departamento de Ferrol, Francisco Javier Melgarejo Rojas, solicitándolle a elección e nomeamento entre os Mestres de matemáticas da Real Academia de Mariña dese departamento dos integrantes do tribunal. Tampouco resultou sinxelo ese trámite. De entrada a autoridade militar dixo (11 xuño de 1800) que non podía realizar o encargo, pois se atopaban enfermos o primeiro e segundo mestre e o terceiro, Alonso, estaba en comisión. Desde Compostela pedíronlle que autorizara a Alonso, porque se atopaba “en este pueblo”; coñecían –pois– dos seus pasos. Finalmente, as xestións acadaron éxito e o 28 de xuño o Capitán Xeral propuxo un tribunal formado por: Francisco Roldán, Francisco Yebra e José Alonso López.

As persoas que se presentaron á oposición foron Domingo José García Louzao, Joaquín Cordón Villadiego e José Rodríguez González. Cristóbal Pecul solicitou a suspensión do concurso queixándose da lexitimidade dos xuíces pero non tivo éxito. Os exercicios celebráronse no mes de xullo, Rodríguez demostrou a súa superioridade técnica e foi nomeado catedrático de Matemáticas o 2 de marzo de 1801.