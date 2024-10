Agora ou nunca

No referente ao idioma do ensino, chama poderosamente a atención o dato de que case o 30% das clases se dan total ou maioritariamente en castelán. Por outra banda, segundo os resultados desta enquisa, o 80,79% das persoas que se atopan no ensino regrado falan cos seus compañeiros só ou maioritariamente en castelán, mentres que das persoas maiores de 16 anos activas no ámbito laboral, o 56,07% teñen esa mesma conduta lingüística cos seus compañeiros de traballo. Estes últimos resultados apuntan a un feito ben coñecido, cal é a distribución desigual do galego entre os grupos de idade, de xeito que o uso do galego descende coa idade.

Urxe mudar de rumbo. É tempo de facelo, agora, ou, probablemente, nunca

É así que, poñendo o foco nos sectores máis novos da poboación, os resultados son moi reveladores da evolución esperable se a tendencia cara á desgaleguización se mantén. No grupo de 5 a 14 anos, só o 16,19% fala galego sempre ou máis ca o castelán. En 2003, a porcentaxe correspondente era do 43,33%. En cifras absolutas, o cálculo dá aproximadamente uns 87.000 rapaces e rapazas galegofalantes hai vinte anos, fronte a 31.000 agora. No grupo de 15 a 29 anos, os galegofalantes (monolingües ou bilingües) atinxen a porcentaxe do 28,18%, cando hai vinte anos representaban o 45,74%. En contraste, os monolingües en castelán supoñen o 53,67% no grupo de 5 a 14 anos, o que implica un incremento de case 20 puntos desde 2003. Á vista das devanditas cifras, nun par de décadas probablemente deixaría de haber galegofalantes menores de 15 anos, e a decadencia do galego tornaríase irreversible.

Como xa se dixo, esta á unha aproximación moi rápida, pero dificilmente o estudo afondado vai variar substancialmente a imaxe global que estes datos ofrecen. Toca a cadaquén reflexionar sobre as súas responsabilidades nesta deriva cara á extinción da lingua do país, comezando, claro está, polo goberno galego. Ninguén poderá acusar a Real Academia Galega de non ter advertido, de xeito documentado, razoado e reiterado, da urxencia de mudar o rumbo. É tempo de facelo, agora, ou, probablemente, nunca.