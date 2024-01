Agresión contra a lingua galega

A Xunta de Feijóo tivo unha actitude belixerante contra a promoción do galego. A partida nos Orzamentos da Xunta pasaba de 21,5 millóns de euros en 2009 co goberno bipartito (PSdeG-BNG) a 6,7 millóns nos orzamentos da Xunta do PP para 2015. Por outra parte, a partida destinada a axudas para os equipos de normalización do galego dos centros de ensino público descendeu desde a chegada do PP á Xunta de Galiza, segundo a CIG. Nos cursos 2009-2010 e 2010-2011 a Consellería de Educación asignaba 800.000 euros, que se reducían a 500.000 euros en 2011-2012, que pasaba a 300.000 euros no curso 2014-2015.

As axudas aos concellos para normalizar o idioma propio de Galiza sufrían un importante recorte e os 520.000 euros de 2012, quedaron reducidos a 245.000 euros en 2015. O PP reducía tamén nun 80% a dotación para bibliotecas de libros en galego. Como contraste, a Xunta destinaba 300.000 euros para un polémico vídeo de promoción de Galiza do cantante Enrique Iglesias.

Rotura do consenso

O Decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüísmo no ensino universitario da Xunta de Feijóo, rompía o consenso existente entre todas forzas políticas de Galiza. O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, elaborado por 200 especialistas, era aprobado por unanimidade o 21 de setembro de 2004. Un decreto do goberno bipartito de 2007 estabelecía que no ensino o 50% das materias deberían impartirse en galego. O PP xa anunciaba no seu programa electoral para as eleccións autonómicas de 2009, que derrogaría esa norma se gañaba as eleccións, cousa que fixo, introducindo un terceiro idioma, o inglés, que reducía as materias impartidas en galego ao 33%, o mesmo que para o español ou inglés. Máis de 5.000 profesoras e profesores declaráronse en rebeldía contra ese decreto.

Esas medidas de Feijoo contra o galego provocaron unha importante mobilización cívica de rexeitamento ante a iniciativa da enquisa da Consellería de Educación para coñecer a opinión dos pais e nais sobre o uso do galego nos centros de ensino, así como a redución do uso galego para impartir as distintas áreas do currículo. Crítica unánime de todos os sindicatos, Federación de Nais e Pais de Centros Públicos, Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, Instituto da Lingua Galega, Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística de toda Galiza, directores de centros de ensino, Mesa pola Normalización Lingüística, Real Academia Galega. Tamén os Departamentos de Filoloxía das tres universidades galegas criticaban duramente ao goberno de Feijóo: “O primeiro da historia da democracia que lexisla en contra da lingua do país e que goberna e actúa segundo intereses alleos a Galicia”.