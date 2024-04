Altri, Trabalho e Renda Básica

Seica os nossos benfeitores de Altri estiverom de “palestras informativas” (pouco tempo) por alguns dos concelhos “beneficiados” polos seus projetos. Por certo, leva-se tempo falando de Altri e das suas maravilhas, mas não é ata agora que imos vendo o que realmente é.

É o grande argumento de sempre, o que chamamos a “chantagem de emprego”. Umha chantagem de emprego que vale para qualquera empresa que poida dar benefícios privados. Ence, a mina de Touro, ou a de Corcoesto, que também o intentou... qualquera atividade contaminante, perigosa, inecessaria, por mui irracional ou inútil que seja, vendem-no-la e acada aceptacão social se “crea postos de trabalho”

E, que vem sendo, que nos querem vender?

1.- Não nos vendem um projeto transparente. Aquela ideia inovadora dumha “fábrica de fibras textís” e o "peche do ciclo de produção da madeira" (Ver a página 7 do número 276 B.O. do Parlamento da passada legislatura i) quedou-se num outro projeto com o que apenas guarda algumha semelhança, malia que PP e CCOO Industria ainda lha sigam vendo (Ver análise em ii). Assí:

1.a- Não nos vendem umha empresa “textil” senão, principalmente, umha celulose (pretendem fabricar o dobre de celulose solúvel, 400.000 toneladas que de lyocell, 200.000 toneladas).

1.b- Não nos vendem umha empresa que peche ciclo nengum, como eles mesmos dim (ver páginas 116 e 117 do tomo dedicado à memoria do "projeto básico" iii) os "produtos gerados" serão "destinados a novas elaboracións, por parte de clientes, para xerar produtos finais". "No caso do Lyocell (aclara por se houvesse dúvidas) os clientes principais son as industrias téxtiles que xerarán o fío de fibra de lyocell para a fabricación de roupas, tecidos de alta calidade e accesorios". Queda excluído, por tanto, que o projeto implique um peche do ciclo da madeira. A propia documentação de Altri reconhece que a sua fatoria será unha "industria de enclave" (industria que se instala num território fundamentalmente atraída polos seus recursos naturais ou outras rações e sem chegar a pechar o ciclo produtivo, já que os produtos finais de maior valor engadido correspondem a terceiros) Ver análise em iv

2.- Não nos vendem umha empresa centrada no nosso território. Vai afetar à produção existente e, se quadra mais importante, vai hipotecar o futuro desenvolvimento da Ulloa e da Ria de Arousa. Podemo-nos fazer umha ideia nestas reportagens. v