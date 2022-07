Arder casas tamén...

O rural require dabondo máis ca cartos. O investimento debe contemplar a dotación de servizos para que, aquelas persoas que están vivindo e coidando do territorio, sexan efectivamente cidadáns

Pero falar de investimentos non é so falar de cartos. Hai dous meses, de volta da viaxe que fixen ao Courel, entrevistado por Marcos Pérez para este mesmo medio, respondía que o rural require dabondo máis ca cartos. O rural require plans e seguimento dos mesmos. Plans que contemplen polo menos dúas vertentes: A económica, mediante o apoio a sistemas de desenvolvemento que dean oportunidade de explotación dos recursos para que a xente poida vivir no medio agrario e natural, e a social, que repare da vertente económica e sen converter o rural nun monocultivo ou nun macro parque eólico. O investimento, ademais, debe contemplar a dotación de servizos para que, aquelas persoas que están vivindo e coidando do territorio, sexan efectivamente cidadáns, que teñan as necesidades cubertas dun xeito semellante a calquera persoa que resida no medio urbano.

Non hai moitos meses anunciouse que se ía proceder á retirada dos fíos de cobre que permiten unha precaria comunicación nas aldeas pero aínda non chegou (nin se agarda) a cacarexada febra que o ía substituír e da que só sabemos polo que nos di a propaganda oficial. Porque é precisamente nas aldeas onde as escasas coberturas móbiles non permiten unha conexión estable a internet e mesmo aparecen dificultades de acceso á rede de voz. Porque os camiños que van ás casas están en mal estado ou directamente non existen. Porque reducen o persoal médico e as escolas públicas. Porque non se inviste en atención á terceira idade, precisamente onde máis persoas de idade avanzada temos e onde se requiren pediatras e centros educativos cerca para que lle resulte atractivo quedar no rural á xente moza.