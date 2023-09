As futbolistas rachan o teito de cristal

A persistencia das elevadas cifras de violencia contra as mulleres aínda segue contando cun volume significativo de persoas que toleran ou desculpan semellantes agresións. O exemplo de Vox é, sen dúbida, a proba do nove da situación que padecemos

A combinación da valente resposta protagonizada polas xogadoras e o clima de opinión xerado en amplos sectores da sociedade a respecto de todo o sucedido, ten provocado a maior crise institucional no seo dunha Federación -a de fútbol- que leva moito tempo sen acadar os estándares mínimos de transparencia e decencia esixíbeis a calquera organización que actúe nun sistema democrático de calidade. Velaquí a última demostración concreta da capacidade transformadora que posúe o movemento de afirmación dos dereitos das mulleres neste momento histórico concreto.

Recoñecer os notábeis avances rexistrados na batalla pola igualdade entre mulleres e homes non significa ignorar os relevantes atrancos que aínda subsisten no corpo social e no universo institucional. A persistencia das elevadas cifras de violencia contra as mulleres aínda segue contando cun volume significativo de persoas que toleran ou desculpan semellantes agresións. O exemplo de Vox é, sen dúbida, a proba do nove da situación que padecemos: este partido ven de recibir, nas eleccións do pasado 23 de Xullo, o apoio de tres millóns de electores (a terceira formación política do Congreso en número de deputados e deputadas) e non cabe pensar que estes votantes descoñecían as posturas negacionistas da violencia de xénero e os postulados abertamente machistas que defenden Abascal e os seus acólitos.