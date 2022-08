As políticas expansivas e o emprego

Son as políticas públicas expansivas acompañadas de medidas laborais dirixidas na dirección dunha maior defensa e protagonismo das clases traballadoras as que conseguen mellores resultados en crecemento económico, emprego e benestar social

Tomando como referencia a evolución dunha variable macroeconómico fundamental, o emprego, e utilizando os datos que nos subministra a EPA -a fonte estatística mais fiable- observamos o seguinte en materia de emprego. Pedro Sanchez accedería a presidencia do goberno de España a fronte dunha coalición (PSOE/UP) e grazas ao apoio das forzas progresistas (PNV, ERC, Compromis....) en xuño do 2018. Nese momento, e segundo a fonte citada (EPA), os datos do emprego a nivel de España eran os seguintes: 19.344.100 ocupados, 3.490.100 parados, unha taxa de ocupación do 58,8% e de paro do 15,28% -en Galicia eran 1.075.800 os ocupados, 175.000 os parados, e unhas taxas de ocupación e paro do 53,8% e 13,99% respectivamente-. Os últimos datos de que dispoñemos (2º trimestre 2022) a nivel español son de 20.468.000 os ocupados, 2.919.400 os parados, unha taxa de ocupación do 58,71% e de 12,48% de paro -a nivel galego 1.105.500 os ocupados, 139.000 os parados, e unhas taxas de o 53,2% e 11,20% en ocupación e desemprego-. As melloras son, xa que logo, indiscutibles tanto a nivel español -1.123.900 empregos mais e 570.700 parados menos (un desemprego que, practicamente, baixou tres puntos)- como a nivel galego -29.700 empregos mais e 36.000 parados menos (case tres puntos) co engadido, neste caso, de bater récords tanto en contratación indefinida como en redución da temporalidade.