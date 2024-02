Ataque Escampe: Cabalgata ©

“Moitas perdas pequenas non fan un perdedor”. Clasificaba John Kennedy Toole en boca desa sorte de Miro Pereira que era Ignatius Reilly o mundo en dúas categorías: os que teñen sentido común e os artistas. E non se trabucaba, non. Con ese nome estaba claro que os heroes desta historia non tiñan sentidiño algún. Ergo só podían ser artistas. Por eliminación. Unha tese non refutada meses despois cando titularon o seu primeiro disco de estudo Galicia es una mierda. O sarcasmo levado á inmolación. Tal vocación autodestrutiva non podía enxergar nada bon. Ou si?

Ataque Escampe sempre xogaron na liga dos Gil Scott-Heron, Patti Smith e Leonard Cohen. Facendo parte desa estirpe de poetas no que as cancións son o necesario macguffin que lles permitía desenvolver a trama da súa escrita

“Estamos no futuro, e agora que? O anxo da historia mira atrás” Por fortuna, a profecía non se cumpriu. Cecais porque os ingredientes da masa estaban xa ben ligados cando a fiolleira comezou quentar: a altura dunhas letras que non adoitaban ouvirse na escena galega; un estilo musical ecléctico pero clásico e atemporal capaz de resistir o paso do tempo e as modas; unha pulsión creativa desbordante onde as carreiras artísticas individuais de cada un dos membros non trucaban entre sí, reforzando a colectiva; o desprezo pola propiedade privada e o individualismo -seguindo a tradición do común das institucións máis xenuinas do noso dereito foral- ao asinar todos os seus temas colectivamente, distribuindo a súa música gratuitamente e rexeitando calquera tentación comercial; un sentido do humor e un nivel de retranca que deixaba aos Resentidos -admirados avós de todos nós- coma un grupo vigués seriote e formal; e por último pero non menos importante, un inédito frontman de rouca voz que ben podería ser o noso Nick Cave. O noso Stuart Staples. O noso Shane MacGowan.