Casa da xuventude en Ourense, o novo Comunismo

A semana pasada o rexedor insinuaba que o Espazo Lusquiños está pechado porque non podemos ofertar servizos a toda a cidadanía, e temos que priorizar onde se gastan eses cartos. Ou sexa, que hai unha alternativa na mesa que vén a ser privatizalo: darlle un espazo financiado publicamente, para ser aproveitado por unha empresa

Complicados tempos que ten que vivir a mocidade da cidade de Ourense na actualidade. Ter entre 12 e 25 anos, implica que o teu lecer é escaso ou practicamente nulo (sen pagar). Hai orquestras si, pero só hai orquestras. Todo o demais, terá que ser case na clandestinidade e sen apenas medios: as batallas de rap que vos xuntades na explanada do Auditorio (agardando que non chova), partidas de Magic no Júpiter, partidas de videoxogos en Xogón… Estas dúas últimas, co compromiso de empresarias que levan toda a vida dinamizando parte da cidade con cero apoios da Administración. É máis “romanticismo” o que se respira nos seus locais, abertos ao público, que un negocio que reporte miles de euros…

E, estes 5 últimos anos da “tiranía Jacomiana”, veñen acompañados da falta de espazos para socializar nunha cidade pioneira no Estado español en canto á educación social con mozas e mozos. A Casa da Xuventude é descoñecida para as menores de 20 anos e o Espazo Lusquiños, apenas foi empregado durante 5-6 anos e leva pechado outros tantos.