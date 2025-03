Consideramos que a tentación de “converterse en empresarios”, que semella afectar fortemente aos directivos de organizacións como COGAMI, non debería ter cabida no mundo da Dependencia e a Discapacidade

Organizacións como “Cáritas” (con centenares de centros e case 6.000 traballadores), “Mensajeros por la paz” (>100 centros, e moitos máis de >1000 traballadores), a “Fundación San Rosendo” (73 centros, 2.272 traballadores en 2024), son importantes conglomerados empresariais con carteiras de negocios de moitos millóns de euros, que teñen pouco que ver coa imaxe idílica de pequenos e esforzados grupos de familiares que loitan polo benestar dos seus fillos. Outras “fundacións”, como a Fundación Valdegodos (6 centros, 662 prazas), FESAN-SERVISENIOR (498 prazas, e vai xestionar as “residencias de Amancio Ortega” de Santiago e Lugo, con 120 prazas cada unha) son tamén entramados empresariais importantes.

Ademais, no caso da dependencia e a discapacidade, practicamente todas as empresas de “xestión social”, dependen do diñeiro público para ser minimamente viábeis. Xestionan servizos que a Xunta ten obriga de prestar, e fano con diñeiro público. Nós consideramos que a tentación de “converterse en empresarios”, que semella afectar fortemente aos directivos de organizacións como COGAMI, non debería ter cabida no mundo da Dependencia e a Discapacidade e que, cando menos neste sector, a xestión do financiado con diñeiro público debe ser tamén pública.

A Plataforma Pro-CAPD de Ourense e ASGADeD defendemos uns centros de dependencia e discapacidade 100% públicos, é dicir que tanto a súa financiación como a súa titularidade, xestión e provisión sexan plenamente públicos

A Consellería de Política Social Xunta argumenta “insuficiencia de medios” para non facerse cargo da xestión directa, pública, de centros de coidados da súa titularidade para os que promove unha xestión privada sen ánimo de lucro, a chamada “Xestión Social”. O argumento dificilmente pode tomarse en serio cando quen é a propia Xunta quen vai aportar o financiamento que permitirá que eses centros funcionen, e a propia Consellería de Política Social xestiona directamente un bo número de centros de dependencia e discapacidade, nos que traballan bastante mais de 1.000 persoas de todos os grupos profesionais. Non é que non poda, o que pasa é que non quere.

Nós cremos que, cando menos, hai 3 MOTIVOS FUNDAMENTAIS que realmente explican O INTERESE DA XUNTA DE GALICIA POLA “XESTIÓN SOCIAL”:

favorecer aos “amigos ”: capacidade de contratación laboral, influencia social, clientelismo político, ...

zafarse da responsabilidade que ten de dar unha correcta atención aos usuarios que precisan servizos de coidados de longa duración e, ao tempo

que ten de dar unha correcta atención aos usuarios que precisan servizos de coidados de longa duración e, ao tempo aforrar cartos pois as condicións económicas das licitacións para as empresas “sen ánimo de lucro” que se prestan, é inferior ao que costaría a xestión directa, coas evidentes repercusións que iso ten na calidade dos coidados prestados.

1 Que fai unha empresa da construción xestionando un centro de discapacidade?.