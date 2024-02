Chegou o momento da gobernanza urbana en Galicia?

Así, a experiencia en cidades galegas como Vigo e A Coruña, e a memoria institucional destes procesos errados e dos conflitos entre administracións, poden dificultar a reapertura das devanditas reformas e requiren ademais de cambios políticos importantes nas institucións galegas e novas maiorías e alianzas entre os gobernos locais e a Xunta.

O reto sería avanzar no proceso de consolidación das comarcas como instrumento de organización territorial á vez que no seu deseño se teñan en conta as características distintas dos territorios

Doutra banda, propostas como a comarcalización poden ser parte da resposta a algúns dos retos urbanos-metropolitanos. De feito, especialmente no ámbito rural, as comarcas xa influenciaron a creación de entidades intermunicipais, como mancomunidades ou grupos de desenvolvemento rural. Aínda así, a coincidencia entre as dinámicas do territorio e as delimitacións comarcais non é perfecta, debuxando un mapa con niveis múltiples e superpostos que é importante atender á hora de pensar e deseñar novos modelos de gobernanza urbana e territorial. O reto pois sería avanzar no proceso de consolidación das comarcas como instrumento de organización territorial á vez que no seu deseño se teñan en conta as características distintas dos territorios (p. ex., comarcas urbanas, comarcas rurais, etc.). Neste sentido, en Europa contamos con diversos exemplos de deseños asimétricos, como son por exemplo as comunidades de municipios e urbanas en Francia.