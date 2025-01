Contaminación lumínica

Movémonos en coordenadas absurdas: preocúpanos o cambio climático e vestimos a noite de día dilapidando inxentes cantidades de electricidade, énchesenos a boca de sustentabililidade e mercamos coches cada vez máis grandes e máis ávidos de enerxía, dicimos que nos preocupan as emisións de dióxido de carbono e nunca tanto viaxamos en avión

O concello de Vigo presume na súa web dos once millóns e medio de luciñas que alumean as súas rúas e prazas desde mediados de novembro. Atraídas por tanta luz, milleiros de avelaíñas acoden en masa; visitan, mercan, comen, gastan, e todo fica xustificado. Quen atraerá máis visitantes? Unha absurda carreira lumínica, que o planeta non pode soportar, enfronta as grandes cidades. Aínda que incrementase o seu gasto desde os 500.000 euros dilapidados no ano anterior aos 820.000 previstos para o que acaba de rematar, A Coruña ha de contentarse coa segunda praza. Aínda fica moi lonxe da cidade olívica e os seus 2,36 millóns de euros. A capital de Galicia está, felizmente, moi lonxe, aínda que os seus máis de 260.000 euros tamén dan que pensar. Parafraseando a título do libro máis coñecido de James Watson: que louca carreira! Non me resulta sinxelo calcular a enerxía consumida pois descoñezo a potencia eléctrica de cada LED, mais se temos en conta que o consumo medio anual por fogar é, segundo o Instituto para a diversificación e aforro da enerxía, de 990 euros, un simple cálculo infórmanos de que a iluminación natalicia de Vigo equivale ao consumo anual de 2.384 lares. É isto razoábel?

Os concellos compiten, as xentes compiten, e os xornais buscan o xardín mellor iluminado e a xanela máis lucida. Todo brilla, todo brilla demais. Que magos serían hoxe quen de albiscar, entre tanta luminaria, a estrela do Nadal? Acudirían os humildes pastores do evanxeo de Lucas a semellante fulgor? Que xentes, deslumbradas por tanto resplandor, serán quen de sintonizar coa humilde mensaxe do berce de Belén, unha mensaxe de vida austera e orientada aos máis febles?

É que non imos ser quen de parar até que a propia escaseza de recursos nolo impoña? Quizá esteamos necesitados dunha estrela que nos guíe e que xa non somos quen de albiscar. Ou pedirémoslles aos reis un pouco de sensatez?

Movémonos en coordenadas absurdas: preocúpanos o cambio climático e vestimos a noite de día dilapidando inxentes cantidades de electricidade, énchesenos a boca de sustentabililidade e mercamos coches cada vez máis grandes e máis ávidos de enerxía, dicimos que nos preocupan as emisións de dióxido de carbono e nunca tanto viaxamos en avión. Luz e progreso en todas partes? É que non imos ser quen de parar até que a propia escaseza de recursos nolo impoña? Quizá esteamos necesitados dunha estrela que nos guíe e que xa non somos quen de albiscar. Ou pedirémoslles aos reis un pouco de sensatez? Non se deixen cegar, amigos e amigas lectores, por tanta contaminación lumínica.