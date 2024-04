Democracia sen demócratas; tamén pasou antes en Galiza

Imos tarde para marcar liñas vermellas na política pois os dous principais partidos do estado levan actuando e consentindo un longo período de tempo. O que está claro é que a familia e a saúde mental é algo que hai que coidar e nese sentido, o presidente do goberno ten dereito a estimar que é o mellor para a súa porque detrás de calquera político existe unha persoa de carne e oso con vida persoal e propia. Non todo vale

Polo que sexa, á dereita e ás elites do país e do estado non lles gusta demasiado a idea de que goberne a esquerda, vímolo co bipartito e vémolo agora co actual goberno do Estado ao que levan seis anos chamándolles: golpistas, goberno ilexítimo, filoetarras, ocupas e un longo etc de sen sentido. Sen irnos máiss lonxe, sigo pensando no vídeo con fundido de imaxe entre Ana Pontón e o Otegi que fixo o PPdeG para a campaña das eleccións GALEGAS. De novo, normalizamos que se poda chamar ilexítimo a un goberno legalmente formado segundo a súa sacrosanta Constitución e que me chamen, por exemplo a min - que algo sei do tema-, terrorista por formar parte do BNG ou enxangar o debate para que non se fale do verdadeiramente importante: de Galiza. Dende logo non serei eu quen defenda ao Partido Socialista pois non só está sendo Pedro Sánchez o obxectivo das calumnias e da política do fango da dereita, foino naquel momento Anxo Quintana - o PSOE mirou para outro lado-, foino recentemente Mónica Oltra - mái do mesmo- , foi Irene Montero e a súa familia - o PSOE volveu mirar para outro lado- e moitas outras políticas e políticos aos que este tipo de manobras alonxaron da política, precisamente por iso: porque senten que o poder é seu, non noso.

Imos tarde para marcar liñas vermellas na política pois os dous principais partidos do estado levan actuando e consentindo un longo período de tempo. O que está claro é que a familia e a saúde mental é algo que hai que coidar e nese sentido, o presidente do goberno ten dereito a estimar que é o mellor para a súa porque detrás de calquera político existe unha persoa de carne e oso con vida persoal e propia. Non todo vale.

Esta tendencia obsérvase noutros países da UE onde se deu moito espazo ao populismo e á política en minúsculas da dereita e, veremos, como -probablemente- pagaremos as consecuencias en xuño. Democracia sen demócratas, interiorizada e reflexionada.