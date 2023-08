Desagravio

Realmente, o dano persoal producido ás vítimas vai máis aló do estrito contido da condena. No caso de Plácido Castro supuxo tronzar a súa vida e traxectoria, que só puido recompoñer anos andados e de xeito parcial. Aquelas firmes expectativas que puxera no rexurdir do país tiveron un dramático final que debeu reconducir fóra de Galicia e refuxiándose en boa medida na tradución e no exercicio dun xornalismo afastado do compromiso militante da pre-guerra. A docencia, á que se incorporou en idade madura, pasados os cincuenta, debeu representar para el un feliz descubrimento se ben os seus alumnos e moitos dos seus colegas puideron apreciar a súa excelencia pero en vida del pouco ou nada chegarían a saber do seu pasado inmediato.