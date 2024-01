Eleccións galegas: moito partido por diante

O BNG semella ser transversal en grande parte do eixo esquerdas-dereitas, superando ao PSdeG na escolla dos electores en case todo ese eixo e a todos os partidos dende o centro-esquerda á extrema esquerda, nun corpo electoral que ten a súa media aritmética entre o centro-centro e o centro-esquerda máis moderado. Polo BNG votarían o 23% dos votantes do PSdeG e o 50% de Galicia en Común de 2020 e mesmo máis do 5% dos que votaron polo PP daquela, é dicir máis de 30.000 persoas.

Velaí, pois, un escenario onde lles hai e lles haberá moito partido. Un escenario aberto no que a probabilidade dunha substancial remuda na Xunta semella ser cada vez máis real. Todo dependerá, en último de contas da capacidade de mobilización e concentración do voto do BNG e do PSdeG.