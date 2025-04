Eloxio da radio: a voz amiga que sempre está aí

Non só para ofrecer a información sobre o que estaba a pasar -por que marchou a luz? cando vai volver?-, senón como acompañante ao longo da tarde e da noite de moitas persoas que nese momento necesitaban respostas, pero tamén unha voz amiga, algunha voz

Son moi impactantes as imaxes que este martes se están a publicar de grupos de persoas escoitando a radio en comunidade nalgún barrio. Nalgúns casos grazas a algún veciño que dende algunha fiestra ou balcón subiu o volume para que toda a veciñanza -moitas persoas non dispuñan de transistores a pilas ou de móbiles con radio- puidese ter acceso ao que se contaba. En Galicia foi sobresaliente o traballo dos e das profesionais da Radio Galega, que durante a tarde achegaron á cidadanía o que sucedía nos distintos puntos do país.

Eu mesmo pasei a tarde cun auricular pendurado da orella, procurando primeiro algún tipo de dato sobre o que estaba a pasar. Dende logo, ata que non escoitei ese primeiro boletín informativo non atopei tranquilidade. E, despois, continuei todo o día movéndome polo dial (ata esRadio me valía!), recibindo esas imaxes sonoras coas que o apagamento foi moito máis fácil de sobrelevar.

Pasan as décadas (a radio celebrou recentemente o centenario da súa primeira emisión en España e os 90 anos do seu comezo en Galicia), aparecen novos medios de comunicación e novos soportes e a radio permanece, multiplícase e reinvéntase. Sempre está aí.