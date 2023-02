Ence: a razón da forza ou a forza da razón?

Para eles, a Responsabilidade Social non existe. Semellantes ideas non se compadecen coa economía social de mercado que se invoca na Constitución nin coas prácticas vixentes nos países mais representativos do Estado do benestar, o sinal identitario mais relevante da Europa dos últimos 70 anos

Coa chegada do goberno bipartito (PSdeG-BNG) no ano 2005 houbo un intento para acordar o traslado das instalacións da pasteira a outro lugar no que se provocaran menores impactos medioambientais. Tal iniciativa -promovida dende as consellarías pilotadas polo BNG- non foi viábel porque a empresa non quixo asumir custe algún na realización de semellante deslocalización. Despois do 2009, o daquela presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, suxeriu, nalgunha ocasión, a pertinencia dunha solución análoga mais non foi quen de propiciar unha saída práctica a este contencioso.

Algúns dirixentes de asociacións empresariais -acompañados polo actual presidente da CEOE- teñen suscitado un dilema apocalíptico: ou ENCE segue onde está instalada ou haberá un peche coa conseguinte perda dos postos de traballo vinculados a esta empresa. Para eles, a Responsabilidade Social non existe. Semellantes ideas non se compadecen coa economía social de mercado que se invoca na Constitución nin coas prácticas vixentes nos países mais representativos do Estado do benestar, o sinal identitario mais relevante da Europa dos últimos 70 anos.