Estamos dentro

No Día Mundial da Liberdade de Prensa podiamos preguntarmos en que medida colaboran os medios a alimentar ese fluxo nocivo de comunicación. Seguen asumindo o papel que lles asigna o novo Regulamento sobre a Liberdade dos Medios de “gardiáns públicos” e “piares principais da democracia e do Estado de Dereito”?

Se teñen tan alta función, por que aumenta a desconfianza dunha parte cada vez maior da sociedade sobre os medios e os xornalistas? Son só campañas de descrédito perfectamente deseñadas ou pode ser tamén que algo renxe de máis no funcionamento dos medios? Eses cidadáns críticos teñen algo de razón cando describen os medios de comunicación convencionais como parciais, aliados cos poderosos e defensores de intereses opacos?

Esa desafección, non a sentimos tamén moitos xornalistas? Cantos deixaron xa de ler, ver ou escoitar o propio medio no que traballan? Cantos abandonaron nos últimos anos a profesión, prepararon unhas oposicións ou buscaron a vida lonxe das redaccións ou dos gabinetes de comunicación?

Neste contexto, a aprobación da nova Lei de Servizos dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia é, como afirma o CPXG, unha pésima noticia para os medios públicos galegos, que perden a maioría dos contrapesos profesionais e sociais que se poderían activar para garantir a súa, xa de seu precaria, independencia. Pero tamén é unha advertencia para os demais medios e, sobre todo, para o conxunto da sociedade galega que contempla, con certa indiferenza, cómpre dicilo, como o poder político recorta a posibilidade de avanzar no exercicio do xornalismo libre.

Non vou describir aquí as incertezas e horrores destes tempos atroces en moitas partes do mundo. Os delirios dunhas elites mundiais voraces que consideran a democracia como un estorbo. Non é só que aumenten perigosamente as ameazas ás liberdades de expresión e de prensa, senón que mesmo nos países nos que aínda gozan de amparo institucional, o seu exercicio por parte de cidadáns, medios e xornalistas é cada vez máis estéril, pero imprescindible.

A imaxinación é unha facultade subestimada no xornalismo porque nos afasta da obxectividade e do rigor. Porén, a imaxinación é o que nos permite poñernos no lugar do outro, en disposición de escoitar, unha das cualidades do mellor xornalismo. Tamén estaría ben exercitala para imaxinar outro xornalismo posible nestes tempos complicados. Poderiamos comezar por aí. Ao fin e ao cabo, estamos dentro.