Eu defendo a continuidade da Casa de Galicia de Montevideo

Uns poucos indecentes directivos da Casa de Galicia emporcan a milleiros de dignos descendentes que están abraiados diante dunha escura manobra que os deixará sen herdanza xa que os socios da Casa de Galicia son tamén os seus donos

Estou a recibir información desde Montevideo sobre os acontecementos na CASA DE GALICIA que me entristece e doe moitísimo. Sempre pensei que os descendentes da emigración na República Oriental do Uruguai eran agradecidos e que sentían orgullo de ser os lexítimos herdeiros do suor dos seus esforzados devanceiros. Por desgracia, uns poucos indecentes directivos da Casa de Galicia emporcan a milleiros de dignos descendentes que están abraiados diante dunha escura manobra que os deixará sen herdanza xa que os socios da Casa de Galicia son tamén os seus donos.

Quero comentar que a miña cuñada, Rosalía Álvarez Rois, foi a nena que inaugurou a Maternidade e que sendo a primeira, desde a directiva, propuxerónlle aos meus sogros que levase o nome de Rosalía. O primeiro neno levou o nome de Santiago. Estou a pensar que estes directivos eran defensores da nosa identidade e que empurraban para o crecemento e fortalecemento dos servizos de atención médico-hospitalaria. Hai que suliñar que tamén houbo a preocupación por onde descansar cando remata a nosa vida. Así foi que se construiu no cemiterio do Norte, o Panteón Social. Nunha urna deste panteón están os restos do meu tío e padriño, Manuel Suárez Lema.