Financiar as autonomias, ponderar as necessidades; um frágil equilíbrio solidário

A pirámide de idades, o peso de colectivos com necessidades especiais, a dispersom populacional e a insularidade marcam diferenças específicas

A abordagem mais singelo do grau de equidade no reparto dos recursos fiscais que financiam cada autonomia pode resumir-se numha simples questom: afinal, qual é o montante dos recursos financeiros por habitante disponíveis por cada Comunidade Autónoma? De facto, pouco mais se precisa para informar a cidadania acerca da capacidade de acesso para prover de serviços públicos ao conjunto dos galegos em comparaçom com o resto das Autonomias. Umha dotaçom tendencialmente igualitária de recursos por cidadao beneficiado constitui a melhor prova da equidade distributiva do Estado, medida naturalmente a igualdade de competências assumidas e adaptada ao custo efectivo suportado por cada Comunidade na oferta dos serviços consoante às circunstáncias específicas que afectam a populaçom atendida. A pirámide de idades, o peso de colectivos com necessidades especiais, a dispersom populacional e a insularidade marcam diferenças específicas. Patenteia-o um simples dado: Galiza contava com 30.347 entidades singulares, nada menos que o 49% das 61.818 com que contava Espanha em janeiro de 2019. Imaginem a carga suplementária que este facto supom em termos de atençom sanitária e às menos-valias, ao ensino ou ao acesso personalizado às dependências da Administraçom.

Afortunadamente, a boa qualidade das estatísticas espanholas e a prática assentada de ponderar meticulosamente as especificidades que concorrem na dotaçom de serviços públicos asseguram um notável grau de equidade na ponderaçom dos recursos e obrigas de cada Comunidade. Podemos observá-lo no quadro seguinte, referido a 2019, onde faltam apenas as Comunidades Forais devido ao seu regime fiscal específico constitucionalmente consagrado.

No quadro podemos observar como a disponibilidade de recursos por habitante para financiar os serviços públicos fundamentais mostra um notável agrupamento em torno ao valor central, representado aqui polo valor referido ao conjunto do Estado: 2.833,41 euros por habitante.

Salta a vista também o grau de divergência distributiva exemplificada nos casos de Cantábria como Comunidade privilegiada (+487,72 euros por habitante) e Valência como mais postergada (-215,66 euros por habitante). Outro traço notável é a centralidade fiscal da Galiza que ocupa umha posiçom separatória entre as Comunidades sobrefinanciadas e as subfinanciadas encabeçadas no primeiro caso por Cantábria, A Rioja e as Ilhas Canárias e no segundo por Valência, Múrcia e Andaluzia. No aparente privilegio das ilhas Baleares e Canárias pesa com certeza a sua condiçom insular. Como quer que o vejamos, reina umha notável convergência de magnitudes num Estado tam heterogéneo social e economicamente como é o espanhol. O persistente escrutínio exercido sobre a distribuiçom territorial das contas públicas contribui decisivamente a consolidar este status marcadamente federal.

Financiamiento autonómico em vigor3 CC.AA. Euros/habitante ∆ diferencial Cantábria 3.321,13 487,72 Rioja 3.210,51 377,11 Baleares 3.126,69 293,28 Extremadura 3.086,24 252,83 Canárias 3.080,60 247,19 Castela e Leom 2.945,00 111,59 Madrid 2.875,40 41,99 Catalunha 2.868,83 35,42 Astúrias 2.851,24 17,83 Aragom 2.850,07 16,66 Galiza 2.846,27 12,87 Espanha 2.833,41 0,00 Castela-Mancha 2.750,61 -82,80 Andaluzia 2.717,68 -115,73 Múrcia 2.628,99 -204,42 Valéncia 2.617,75 -215,66

Como é de esperar, a manifesta uniformidade na distribuiçom territorial dos recursos tributários assenta num sólido mecanismo compensatório que pondera recursos e necessidades em benefício da equidade. A clausula de fechamento do sistema, que garante a suficiência dos recursos para atender ao conjunto das necessidades remete ao conceito de populaçom ajustada e o procedimento igualatório corre a cargo do Fundo de Garantia dos Serviços Públicos Fundamentais alimentado com o 75% dos ingressos tributários das Comunidades de regime comum mais a contribuiçom do Estado polo 25% restante. O procedimento redistributivo em vigor concede especial ponderaçom á populaçom genérica (30%) e mais à protegida segundo tramos de idade (38%) como também às necessidades específicas dos tramos de idade de 0 a 16 anos (20,5%) e superior aos 65 anos. A ponderaçom completa-se com a incorporaçom da variável superfície (1,8%), dispersom (0,6%) e insularidade (0,6%) que absorvem o 3% restante.

O manuseio dos dados para atender reclamaçons particulares complica desnecessariamente o conceito de populaçom ajustada em prejuízo da sua transparência e inteligibilidade. É pertinente assinalar que, á parte do papel fulcral do citado Fundo de Garantia existem outros três complementares de incerta pertinência: os de Convergência, Competitividade e de Cooperaçom. Um exuberante mostruário de Fundos desenhado para apaziguar interesses cruzados e vizinhanças problemáticas e dissolver qualquer suspeita de condescendência com algumhas Comunidades em prejuízo de outras.

Para honrar a verdade, é justo reconhecer que, além do papel homogeneizador supletório da Fazenda Central, três Comunidades de manifesta prosperidade contribuem de maneira singular a quadrar as contas da solidariedade interterritorial, som Madrid, Catalunha e Baleares. No quadro número 10 do documento antes citado, “España, La evolución de la financiación de las CCAA de régimen común, 2002-2019”, podemos comprovar que a Administraçom Central contribuiu à suficiência do sistema com 18.842 milhos de euros, com 6.000 a Comunidade de Madrid, com 2.070 Catalunha e com 462 as Baleares até totalizar 18.842 milhons. O montante distribui-se segundo as necessidades entre as restantes Comunidades de regime comum: Andaluzia, 5.246 milhons; Canárias, 3.515; Galiza, 2.137 etc. até cerrar o sistema. É essencial comprovar que nom há Comunidades castigadas e premiadas no reparto, a nom ser na imputaçom territorial do investimento do Estado em quanto afecta aos distintos territórios e á periodificaçom dos compromissos.

Satisfaz reconhecer a concorrência de esforços em prol do sólido mecanismo redistributivo de que todos desfrutamos, onde, apesar de aparências superficiais, ninguém vive do esforço alheio como pretende a lenda áurea do dolorido irredentismo solipsista.