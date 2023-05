Fódete, Flash: nós temos a Baltar

As estirpes tamén están feitas de segredos, e tamén gardan silencio. Silencio presencial. Por iso Baltar Novo non dá explicacións e Baltar Vello nunca marchou e goberna todo de todures, coma un mitema que cruzase os tempos a velocidades superlumínicas

Vexamos. Rueda, condescendente e paternalista, coma antes Feixoo (o mesmo das fotos Feixoo/Dorado) pola moi errada organización reactiva dos afectos no hotel Francisco II de Ourense (daquela dixera que Baltar debía recuperar “honra e honor”), Rueda, dicíamos, convida Baltar Novo a pedir desculpas (parvo ése por supresión do pensamento: Artaud) por desbrozarlle o camiño cara á supresión do que queda de galeguismo no PP, os restos do que nunca se atreveron a chamar dereita galeguista senón baltarismo, en clara minoración (que Franqueira e Victorino os asistan!).