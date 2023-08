Insólito rumor no oráculo de gelo

A primeira cautela ensaiada para detectá-lo foi tentar separá-lo do ruído ambiente que inunda o espectro observável mediante barreiras insuperáveis para todas as partículas que careçam de umha materialidade tam exígua e subtil como os neutrinos. As minas abandonadas a grande profundidade podem ser o observatório idóneo. Umha mina de ouro em Dakota do Sul abandonada em 2022 foi um dos lugares seleccionados1, como também a mina Mozumi na cidade de Gifu, no Japom2, objecto ambas de dispendiosas arranjos e cuidadoso equipamento para tentar obturar ao máximo qualquer sinal competidor que ali pudesse chegar. Receptáculos semelhantes afundados nos gelos eternos era outra possibilidade altamente prometedora por quanto o frio extremo freia o movimento molecular. No zero absoluto, - 273,15 ºC, congela-se todo movimento como sabemos. Meios extraordinários aprontados para tentar apreijar o Santo Graal do mistério do Cosmos: explicar onde pode ocultar-se esse oceano de antimatéria gerada no Big Bang que deveria igualar o da matéria observável, único material conhecido no Universo. Um arcano impenetrável. Onde se esconde a antimatéria que duplica toda a matéria conhecida?