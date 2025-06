Desde logo non inventan nada, a neutralidade educativa é a reedición do clásico franquista: “Faga vostede coma min, non se meta en política”

Bromas a un lado, a Consellería vai máis alá cando afirma que o obxectivo do aviso para navegantes é “fomentar o pluralismo social e o pensamento crítico”. Iso si, “respectando o ideario dos centros concertados”. “Que non haxa uns que poñan a bandeira ucraína e outros a bandeira rusa, que haxa unha neutralidade” Isto é interesante. Poñeranse as dúas bandeiras? Ningunha? Só a ucraína? Ou mellor a suíza? Nas clases de bioloxía explicarase a Teoría da evolución? O creacionismo? As dúas? Que é o neutral? Na educación en valores, como cualificamos as letras do reguetón, extremistas ou neutrais? E os algoritmos das redes sociais? E na política industrial e a defensa da natureza, que é o neutral? Ao explicar a 2ª Guerra Mundial, deberá o profesorado ser neutral? Creba a neutralidade solidarizarse cos nenos e nenas asasinados, mutilados e esfameados en Gaza? Débese omitir toda referencia á orixe dese masacre? Rueda responde a todas estas preguntas apelando ao sentido común: “Neutralidade ideolóxica é neutralidade ideolóxica... creo que todos sabemos a que nos estamos referindo... Ninguén debería estar en contra”.

O conselleiro, querendo ser máis didáctico e campechán expúxoo así: “Se a min me gustan as patacas fritidas e a ti as cocidas, trátase de non impor nin unhas nin outras”. Sen pretendelo, ten razón. A neutralidade sería cocer as patacas despois de fritilas, ou ao revés, e ninguén as querería. O desexábel é que haxa patacas fritidas e cocidas, e que cada aluno ou aluna decida. Noutrora a iso chamábanlle liberdade de cátedra.