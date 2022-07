Non esquecemos

Vivimos unha época reaccionaria onde as alianzas que sexamos quen de articular serán o único que nos axude a producir vidas non fascistas

Dende a política temos a responsabilidade de acabar coa equidistancia. Dicía a pensadora e teórica india Gayatri Spivak que “o subalterno fala ao morrer”. George Floyd en Mineápolis, Samuel na Coruña ou as 37 persoas asasinadas o pasado 25 de xuño no valo de Melilla son corpos subalternos que falan da violencia estrutural que nos atravesa como sociedade e que debemos afrontar de maneira crítica e colectiva. Son mortes que non podemos de ningún modo normalizar nin esquecer.

Por todo isto, no cabodano do asasinato de Samuel reclamamos máis políticas públicas, máis visibilidade e máis dereitos para a comunidade LGTBQI+, por parte de todas as Administracións. Pero alén disto, tamén é momento de dar apoio e visibilidade á campaña impulsada polos colectivos migrantes e o movemento antirracista por unha #RegularizaciónYa. Tal como versaban algunhas das pancartas no Orgullo deste ano: “Sen papeis non hai Orgullo” e “O queer non nos quita o racista”.

Vivimos unha época reaccionaria onde as alianzas que sexamos quen de articular serán o único que nos axude a producir vidas non fascistas. Fagamos diso acción e resistencia en cada un dos ámbitos das nosas vidas.