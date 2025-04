O carballo de Cerracín, símbolo resistente da vida en natureza

O que a natureza e os seres humanos integrados nela mantiveron durante milenios pode verse de súpeto ameazado en calquera parte e tamén en Cerracín

Andando o tempo e xa no século XXI, instaláronse en Cerracín amizades moi queridas, un motivo máis para frecuentar as visitas ao carballo con persoas provenientes dos máis diversos lugares, pero radicadas sempre no máis fondo do meu corazón. Por isto asocio e asociarei sempre o carballo de Cerracín ao encontro cruzado de vidas e de amores, como reflicte o micropoema homónimo que lle dediquei no libro non en van titulado “Unha tempada no paraíso”. E aínda no meu posterior libro “A muller sinfonía" volvín transitar explicitamente “polas carballeiras e polo carballo de Cerracín” no poema “Vente comigo” e quixen agradecer implicitamente a acollida ao pé desta árbore da “dríade fabulosa do carballo infinito” no poema “Grazas á vida”.