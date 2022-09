O fascinante "veto europeo á pesca galega"

Esta visión é, no entanto, ideolóxica, mesmo emocional. Constitúe un típico relato de “aldraxe”, que apela aos sentimentos de identidade máis vulnerables da cidadanía: a decisión da Comisión Europea exponse como unha decisión política adoptada inxustamente por un órgano que descoñece a realidade e resulta ser consciente dos efectos perversos que provoca no terreo social, económico e mesmo cultural.

Nin que dicer ten que os media da FFG (a Feliz Gobernación Galega) apuntáronse fielmente a esta relato “Braveheart” sobre a prohibición, ao cal tampouco se escapan as forzas políticas da oposición. Apenas Greenpeace celebrou a medida da Comisión como unha vitoria do ecoloxismo internacional. Pola contra, Adega, Verdegaia ou a Federación Ecoloxista Galega calan sobre o asunto.

3. Para contrarrestar este relato dominante, voume permitir introducir dous datos certos.

A verdadeira motivación do presunto “veto europeo á pesca galega” non é senón o cumprimento das normas adoptadas pola Unión Europea para protexer a biodiversidade e o ambiente mariño.

A decisión da Comisión está fundamentada nun Regulamento previo do ano 2016, aprobado polo Parlamento e o Consello, que ordena protexer os hábitats e ecosistemas mariños fronte á explotación pesqueira mediante un sistema do que é responsable a Comisión Europea e se basea na mellor evidencia científica e técnica dispoñible, que reside nos informes periódicos elaborados polo Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM ou ICES en acrónimo inglés). Unha organización internacional caracterizada polo seu rigor e independencia.

O regulamento executivo do 15 de setembro adóptase tras amplas consultas e sesións de traballo cos Estados membros e organizacións non gobernamentais sobre a metodoloxía de determinación dos hábitats vulnerables, e tras un Informe do CIEM do 7 de febreiro do 2022.

Un cumprimento difícil, porque supón limitar a actividade dun sector, o pesqueiro, que, se en todo o mundo se caracteriza (por dicilo metaforicamente) por navegar cun parche no ollo polas xeadas augas do cálculo egoísta, no noso país, como puxo de manifesto o caso extremo do patrón do Vila de Pitanxo, o sector pesqueiro non fica atrás nas destrezas de ir co coitelo nos dentes e ao límite da Lei para tirar o maior rendemento posible á súa actividade (o capitalismo chámalle competitividade).

4. Por moito que se axite o medo á hecatombe do sector, o certo é que as 87 zonas limitadas (na liña dos puntos brancos da foto) supoñen apenas o 17% das áreas de pesca entre 400-800 metros do nordeste atlántico.