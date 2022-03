O hábito non fai ao monxe; o uniforme, tampouco

Alguén pode chegar a crer que unha muller ou un home que fai este tipo de comentarios, por moi xocosos que poidan parecer, é quen de sentir a mínima empatía cunha muller maltratada ou vítima dunha agresión sexual?.

Pero isto non é o peor. O peor, o grave, é que a esta señora a cacharon, si, pero o seu caso non é o único, nin de lonxe. Outra cousa é que non transcendan e isto é algo sobre o que desde Si, hai saída, o colectivo de axuda a vítimas de violencia de xénero do que formo parte, levamos anos dando a voz de alarma. O lamentable episodio protagonizado pola xa ex-comisaria, é tan so a punta do iceberg, un iceberg inmenso, sólido, construído polo machismo, pola misoxinia , de demasiados policías (non de todos, evidentemente).

Un iceberg firmemente asentado por unha institución claramente machista que non evolucionou apenas, por mais que se diga o contrario, e que aínda segue a considerar, unha gran parte dela, as mulleres como cidadáns de segunda categoría e, porén, a violencia de xénero, os delitos sexuais, como secundarios, por detrás dos importantes, dos de verdade. Realmente alguén pode chegar a crer que unha muller, ou un home, o mesmo da, que fai este tipo de comentarios, por moi xocosos que poidan parecer, é quen de sentir a mínima empatía cunha muller maltratada ou vítima dunha agresión sexual?.

Son incontables as veces nas que, desde Si, hai saída solicitamos, pregamos, a revisión dos criterios cos que se selecciona os axentes destinados a asistencia e protección das vítimas de violencia de xénero. Non abonda coa formación, que, case con toda probabilidade, practicamente todos teñen, por non dicir todos, nin moito menos cos méritos policiais, criterio polo que se están a rexer, se faltan a sensibilidade, a empatía, a humanidade mais elementais, e a vocación con maiúsculas.

Tampouco o feito de ser muller garante, como ben se pode comprobar, unha maior sensibilidade, ou unha maior afinidade coas vítimas. Esas lévanse no corazón do ser humano, home ou muller, e, sinxelamente, se teñen ou non.

Pero, por se todo isto non abondase, hai algo mais que é enormemente preocupante. Desde que a saída de ton da ex comisaria se fixo pública, algo que, por certo, xa está practicamente esquecido e silenciado, como todo o acontecido co eido policial, non faltaron os que saíron na súa defensa, alegando que o seu foi unha encerrona, e mesmo un mando policial manifestaba que “es una lástima que se vaya"... Sen palabras. Ao final vai ser ela a vítima, e aínda, despois de termos insultado a todas as mulleres, imos ter que compadecela.

Todos cantos a defenden teñen algo en común: O que lamentan non é o que dixo, se non que a pillasen no renuncio, xa que, de non ser así, seguiría adiante na súa ascensión sen mirar as consecuencias... Que mais ten?. E aínda, con esta base, nos estrañamos de que a violencia machista continúe medrando. Porque ela foi destituída, si, pero a raíz do mal, a orixe, segue aí, coma sempre, intocable. O iceberg resiste e resiste mais forte cada día.

Hai moitas Estíbaliz, homes ou mulleres, no seo dos FCSE, e, de feito, penso que esa revisión que tanto reclamamos os beneficiaría, porque, o que é innegable, e que este tipo de situacións e de personaxes nada bo achega a imaxe das institucións Pero o que xa resulta tráxico é escoitar como saen na sua defensa mulleres, algunhas delas desas que semellan ter descuberto o feminismo, que dan e quitan carnés desa condición, xustificándoa dicindo que estaba entre homes, que foi un comentario sen importancia nun ambiente distendido, e que calquera de nos, en idénticas circunstancias, non dubidaríamos en facer.

Non quero nin imaxinar nin por un segundo o que pasaría, que nos chamarían, si, por un so momento, desde Si, hai saída tiveramos defendido a calquera que se expresara neses termos!.