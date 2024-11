A teoria newtoniana tinha algo de insatisfatório para explicar as galáxias em rotaçom, de facto parece óbvio que deveriam acabar fragmentando-se. Que é o que as mantém unidas? Já em volta dos anos 50 Vera Rubin e a comunidade dos astrónomos debatiam o problema

Miguel Ángel Torres (IAA-CSIC) expom com claridade os enigmas que excitárom a curiosidade científica de Vera Rubin e alimentárom o seu ímpar contributo á cosmologia consagrado agora no Cerro Pachón1. A teoria newtoniana tinha algo de insatisfatório para explicar as galáxias em rotaçom, de facto parece óbvio que deveriam acabar fragmentando-se. Que é o que as mantém unidas? Já em volta dos anos 50 Vera Rubin e a comunidade dos astrónomos debatiam o problema. É verdade que as galáxias orbitam arredor dum ponto central massivo capaz de vencer a sua força centrífuga mas nom parece haver suficiente massa lumínica para assegurar o movimento de rotaçom observado. Já Fritz Zwuicky nos anos 30 assinalara que a velocidade das galáxias no cúmulo de Coma era tam grande que só podia explicar-se mediante umha rácio [massa/luminosidade] notavelmente elevada. Foi daquela quando Vera Cooper Rubin (1928, Filadelfia) rematava a sua licenciatura em astronomia e tentava inscrever-se em Princeton para cursar o seu doutoramento. Nom surpreenderá que fosse rejeitada por ser mulher e decidisse a Vera a matricular-se em Cornell, mais condescendente em matéria de género. Feliz decisom, Cornell congregava na altura um monte de eminências com Richard Feynman ao frente da cátedra Física Cuántica e futuro prémio Nobel e com Hans Bethe à frente de Mecánica Cuántica, futuro prémio Nobel também. Vera Rubin finalizava o seu máster em 1951 e, no mesmo ano, obtinha as primeiras observaçons de galáxias que amostravam um comportamento que parecia contradizer a Lei de movimento Hubble-Lemaître (Edwin Hubble,1929) sugerindo em cámbio estarem rotando arredor de atractores desconhecidos que a teoria do Big Bang permitia tomar em consideraçom. A hipótese nom foi bem acolhida entre os seus coetáneos.