O Plan Xeral de Normalización Lingüística é un fetiche

Quen máis terá que dicilo para recoñecermos definitivamente que o PP non ten interese en avanzar? A renovación do Plan, falar diso, dar titulares, é un novo pasatempo do PP para entreter os adversarios e tratar de posuír a iniciativa. E para congraciarse co importantísimo sector de votantes xenericamente favorábel á lingua galega. Xesticulación amábel. Facer que se fai.

Cómpre un cambio profundo. Abandonar as fantasías da unanimidade e atender con absoluta preferencia a acción práctica e inmediata. A política lingüística é controvertida, tanto como a sanitaria, a agraria ou a educativa. Non ten nada de malo que sexa así. Só nos descobre que estamos máis atrás do que pensabamos. A idea de facer todos o mesmo soa ben, certamente, pero contradí o principio de realidade, por así dicir.

Os defensores da lingua deberían elaborar os seus propios proxectos, para a opinión pública, a Xunta, os concellos, as deputacións. Con obxectivos practicábeis, a catro anos, sen acreditar demasiado nos grandes artificios. Ir ao concreto, practicar de contado, con criterios de xestión e tamén de oposición.