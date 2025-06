O PSOE bate, de novo, na pedra da corrupción

A maioría parlamentar que posibilitou a formación do actual goberno de coalición está emprazada a dar resposta a unha interrogante fundamental: desexan facer todos os esforzos posíbeis para dificultar ao máximo o trunfo electoral do PP e de Vox? En caso afirmativo, as forzas implicadas deberán asumir as peaxes esixidas para acordar un común denominador programático que posibilite a chegada da lexislatura ao ano 2027

Nos casos de Abalos e Cerdán, mais alá das peripecias xudiciais que, no futuro, permitan depurar eventuais responsabilidades penais, constatase unha evidente falta de vixilancia por parte das instancias superiores do Partido Socialista. Xa que logo, a responsabilidade contraída por Pedro Sánchez resulta indiscutíbel. Debería implicar a súa dimisión? Se a vida política institucional estivese guiada por sólidos criterios éticos, o abandono do cargo sería a medida mais congruente coa gravidade do sucedido. Pero, hoxe por hoxe, os parámetros dominantes son outros: os derivados do cálculo do previsíbel impacto electoral que podan orixinar as decisións que se adopten. As dificultades que rodean a Sánchez son coñecidas: se abandona a Moncloa e convoca eleccións, Feijoo e Abascal chegarían previsibelmente ao goberno segundo indican a case totalidade dos inquéritos; se é substituído por outra persoa do partido, necesitaría superar un proceso de investidura no Congreso que hoxe non semella estar garantido; se non dimite e decide promover unha cuestión de confianza (que, a diferenza do que acontece nunha investidura, só require a maioría simple) tería que conseguir un cambio na postura anunciada por Podemos (contraria a calquera apoio ao máximo dirixente do que definen como "un partido corrupto"). O único escenario relativamente favorábel a Sánchez sería que Alberto Núñez presentara unha moción de censura. Pero o ex-presidente da Xunta ten optado por unha táctica extremadamente conservadora, agardando que o cadáver do seu inimigo pase por diante da súa porta e favoreza o hipotético acceso á presidencia do goberno do Estado.

A maioría parlamentar que posibilitou, no outono de 2023, a formación do actual goberno de coalición está emprazada a dar resposta a unha interrogante fundamental: desexan facer todos os esforzos posíbeis para dificultar ao máximo o trunfo electoral do PP e de Vox? En caso afirmativo, as forzas implicadas deberán asumir as peaxes esixidas para acordar un común denominador programático que posibilite a chegada da lexislatura ao ano 2027. Nese suposto, obviamente, o custe maior recaerá no PSOE pola maior responsabilidade contraída nesta importante crise.