O señor lexislador e a neutralidade ideolóxica

Pero o que máis me chama a atención de todo este dispositivo de represión institucional, que, de momento, se presenta coa banalidade propia dos tempos, é que son as persoas que traballan para partidos políticos as que afean aos demais ter opinións políticas, as que desprestixian coas súas palabras a propia política –ademais de facelo arreo con accións–. Iso só pode significar dúas cousas: a primeira, que descoñecen a definición do ser humano segundo Aristóteles e reducen a política á súa lóxica de partidos. A segunda, que están expondo a persecución de calquera diverxencia a respecto do que eles, como membros de gobernos, locais ou autonómicos, executan. Isto é, impondo o totalitarismo nos seus termos.

A historia da humanidade balancéase entre a forza ou a violencia e a palabra ou o diálogo. Que as palabras deixen de empregarse para o diálogo e funcionen como instrumentos violentos, advertía Norbert Elias, significa que o tecido cultural democrático se esvae e comeza a caída cara a violencia ou o fascismo, que son o mesmo. Estamos nese momento, mais aínda, creo, no intre no que podemos decidir se nos deixarnos levar pola gravidade ou regresamos, coma un pobo en éxodo, cara a palabra, cara ao bo vivir.