Os imprescindibles (en recordo de Rafael Pillado)

A denuncia dos efectos do amianto e o imprescindible traballo que realiza unha asociación como Agavida foron unha etapa máis na vida de compromiso de Pillado, unha continuidade necesaria da súa loita obreira e social sempre guiada pola defensa do traballador

A denuncia dos efectos do amianto e o imprescindible traballo que realiza unha asociación como Agavida foron unha etapa máis na vida de compromiso de Pillado, unha continuidade necesaria da súa loita obreira e social sempre guiada pola defensa do traballador, a defensa do ser humano ante os abusos dos grandes poderes.

Pillado vira morrer a moitos dos seus compañeiros nestes últimos anos, moitos deles por culpa do amianto. Se repasamos algunha foto dos protagonistas das loitas de 10 de marzo de 1972 e dos anos seguintes veremos que xa son moitos máis os que faltan que os que quedan.

Pillado forma parte dunha xeración de loitadores á que lle debemos o regreso da democracia neste país e dereitos laborais que aínda non foron arrebatados. Persoas que na ditadura, na Transición Política e tamén nas décadas seguintes mantiveron unha ética do traballo, un compromiso inquebrantable coa xustiza social e unha dignidade de loita que aprenderon nos imprescindibles partidos comunistas. Este sería un país moito peor sen o traballo do PCG e das Comisións Obreiras.