Pan, gasolina, Feijóo: a revolta Popular en marcha

Dez días depois de ter comezado o paro, tanto ten “de quen veñan sendo” os autónomos do transporte que boicotean a distribución de mercadorías. Está a demostrar a súa capacidade para poñer contra as cordas non a un Goberno, senón ao conxunto do Estado e a súa poboación

Como pode lerse no seu preámbulo, “el presente real decreto-ley incorpora, en primer lugar, un conjunto sistemático de medidas concretas y con efectos tangibles que permitan eliminar los factores que inducen un estrés perjudicial en la prestación del servicio de transporte de mercancías por carretera, hasta el punto de situar a muchas de sus empresas cerca del cierre, tales como los riesgos para la seguridad de los conductores, un incremento elevado y sostenido del precio del combustible, una peor posición negociadora frente a sus clientes y la creciente competencia desleal en la prestación del transporte”.

Aos tres días de se publicar este Real Decreto-lei, e sen tempo a que as súas medidas fosen aplicadas, a Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional anunciou un paro similar ao que xa fixera en xuño do 2008 pouco depois de constituírse. A súa reivindicación de fondo vai contra os cargadores que os contratan por prezos que non repercuten a suba de custos do gasoil profisional. Mais a capacidade de bloqueo demostrada polo paro nas actuais circunstancias, fixo que a reivindicación “sindical” da minoría dun sector moi concreto pasase a ser máis ambiciosa, máis política, máis xeral.

Mais se esa capacidade é tan grande é porque está a gozar do apoio explícito das dereitas deste país.

O Killer dos Peares, o noso surfeiro máis senlleiro, demostra así que o seu famoso olfacto oportunista se conserva en plena forma.

Debémolo dicer abertamente: está a ser alentada desde o Partido Popular que xa dirixe Alberto Núñez Feijóo, desde o momento en que este viu que reunía dúas condicións: (a) tiña a suficiente capacidade como para erosionar politicamente ao Goberno (b) e servía como panca para disputarlle a rúa a Vox. Non por casualidade, Galicia é a comunidade na que o paro está a ter un maior impacto.

Chegou a conselleiro sobre o cadáver de Cuíña; chegou a secretario xeral do PPdeG sobre o cadáver do sector da boina; chegou a Presidente da Xunta sobre os cadáveres de Touriño e Quintana; chegou a Presidente do PP sobre o cadáver de Casado, e está disposto a chegar a Presidente do Goberno de España sobre o cadáver de Pedro Sánchez e das vítimas da guerra ucraína.

Pan e gasolina: velaí a consigna da revolta populista de dereitas que está a liderar o noso Alberto.

Moito temo que até Putin vaia ter que agradecerlle algún día os servizos prestados.