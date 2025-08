Parques eólicos e tribunais: as cousas seguen case iguais

O TXUE respostou cuestións prexudiciais do TSXG no senso que nin a lexislación galega nin a estatal están obrigadas a lle outorgar ás persoas afectadas ou interesadas por unha avaliación de impacto ambiental un novo trámite a respecto de determinados ditames e informes que poidan chegar ao procedemento logo de rematado o prazo para que estas persoas formulasen as súas alegacións

Nesta sexta, 1-A, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) respostou cuestións prexudiciais do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no senso que nin a lexislación galega nin a estatal están obrigadas pola Directiva 211/92/UE ( modificada pola 2014/52/UE) a lle outorgar ás persoas afectadas ou interesadas por unha avaliación de impacto ambiental un novo trámite a respecto de determinados ditames e informes que poidan chegar ao procedemento logo de rematado o prazo para que estas persoas formulasen as súas alegacións. Deste xeito, o criterio do TXUE coincide co manifestado polo Tribunal Supremo (TS) estatal na súa Sentenza de 21.12.2023, que anulara a do TSXG vetando a repotenciación do parque eólico (P.E.) de Corme.

Non faltaron opinións (tan interesadas como o “público interesado” do que falan as Directivas ambientais europeas) anunciando urbi et orbi o automático arranxo da chamada por algúns “bloqueo eólico galego”, supostamente xerado por unha doutrina particular do TSXG.

E non hai tal.