Dende esa cosmovisión humanista e dende esa cordial humanidade, dende o respecto e o diálogo con todas as persoas xerando espazos de achegamento e relación distendida, puido desenvolver Paula unha xestión eficaz e eficiente, como concelleira-delegada e despois como alcaldesa, en tempos ben difíciles. Un servizo público alicerzado no diálogo e na negociación, mais tamén no rigor na xestión e no xurídico, tentando sempre unha interpretación progresista da legalidade democrática, na que conxuntaba a súa vis xurídica coa súa vis de xestora pública.

Paula atendeu á convivencia democrática no respecto ao Estado de Dereito e a conxugar os distintos intereses nun proxecto de cidade harmónico, con especial sensibilidade por aqueles colectivos máis vulnerábeis, como as persoas que saen do cárcere. Unha vocación que xa exercera como avogada dende a Asociación Concepción Arenal, como tamén defendeu os dereitos das persoas consumidoras dende a asesoría xurídica de ACOUGA en Lugo.

Velaí as manifestacións de dor e agarimo destes días, nos que Lugo e Galicia enteira quixo homenaxear Paula Alvarellos. Nos que o pobo, que é quen máis ordena, agradeceulle o seu traballo e entrega a prol do público e afirmou nidio e claro que Paula era un dos seus referentes.