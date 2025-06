Pedro e o Lobo, a famosa composición para nenos de Sergéi Prokófiev, vai dun xoven pioneiro soviético que se fai amigo dun paxaro, con cuxa amizade logra atrapar ao feroz lobo, que papara dun bocado ao parrulo da granxa.

Nos tempos que nos toca vivir, a fábula musical de Prokófiev non é doadamente comprensible. Porque aquí a caza do lobo segue a estar prohibida; e ademais, o informe sumarial da UCO que revelou conversas telefónicas incriminatorias dos tres “paxaros” que rodearon ao presidente do Goberno e secretario xeral do PSOE na aventura política iniciada no 2014, alterou substancialmente os termos da fábula: nesta nova versión do conto, é o Lobo o que está a piques de zampar a Pedro, por culpa da traizón dos seus tres espabilados amigos. A música desta nova versión, por certo, resulta ser máis parecida á vulgar banda sonora de Los bingueros.

Situémonos correctamente. As conversas reveladas pola UCO tras a incautación dos discos duros do paxaro Koldo poñen de manifesto indicios serios e consistentes da existencia dunha organización criminal encabezada por Santos Cerdán, José Luis Abalos e Koldo García desde hai, cando menos, 10 anos. Dous cerebros con plenos poderes organizativos no PSOE e nun Ministerio cun amplo arsenal de gasto público, mais un sicario curtido na confidencia da guerra sucia contra ETA. Os tres, confabulados para obter coimas de contratos públicos, amén de outras formas de tráfico de influencias para “enchufar” persoas. De momento, as posibles imputacións a título de autor ou partícipe rematan nese perímetro de tres persoas, mais é posible que o círculo vaia alargándose. No entanto, até o momento non hai indicios de que Pedro Sánchez teña papel algún na trama delituosa. Nin sequera un triste papel de contabilidade en B que adxudique euros a un tal P.Sánchez.