Prezado Sr. Presidente,

Pero como cidadá consciente creo que non podemos permitir que persoas sen escrúpulos nin ética gañen e ocupen o espazo público. Infelizmente en Galiza temos demasiada experiencia, Feijóo chegou á Xunta difamando ao Presidente Touriño e ao Vicepresidente Quintana e sacou do medio, coa colaboración xudicial, ao candidato Besteiro. Antes fixérono con Zapatero e despois viñeron Victoria Rosell, Pablo Iglesias, Mónica Oltra, Irene Montero, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart… Agora como antes non aceptan os resultados electorais e a pluralidade política, aprópianse das institucións para defender intereses propios mentres recortan dereitos cívicos, sempre coa necesaria colaboración dos poderes económico-mediáticos e xudiciais.

Creo que a xente decente e demócrata, independentemente da opción de voto, temos a obriga moral e política de reflexionar criticamente e saír a defender as institucións e practicar a democracia, non permitindo que a “máquina de fango” cubra de bulos e lixo a praza pública e degrade o nobre e necesario oficio da política. Porque non, non todas somos iguais.

Por iso, escribo, Sr. Presidente, para pedir humildemente que se coide e coide dos seus e acumule a forza necesaria para resistir e continuar para facer os cambios necesarios para limpeza e rexeneración democrática. Por nós e polos nosos fillos e fillas, que teñen que ter exemplos de coidado, resiliencia e dignidade. Demostrar que outra forma de estar e facer política é posible. É necesario.