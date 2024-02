Privatización da sanidade pública

O negocio dos hospitais privados

Os hospitais privados son un gran negocio e por iso cambian de dono con frecuencia. Así, o grupo Vivalto Santé, terceiro grupo privado sanitario francés, compraba tres hospitais en Galiza a Ribeira Saúde, controlada pola aseguradora norteamericana Centene Corporation: Povisa de Vigo (573 camas), que ten 135.000 persoas adscritas do Sergas, recibía 72 millóns das arcas públicas en 2020; Juan Cardona de Ferrol (con 150 camas) e Polusa de Lugo (80 camas), que recibiron máis de 11,2 millóns de euros da Xunta. Entre os tres suman 803 camas.

Quirón, que pertence ao xigante alemán de saúde Fresenius Helios, é propietario dos Hospitais Quirónsalud da Coruña (54 prazas), A nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo (70 camas) e Quirónsalud Domínguez de Pontevedra (98 prazas), que recibiron máis de 9 millóns. Hospitais Madrid (HM) é propietario en Santiago da nosa Señora da Esperanza e da Clínica Rosaleda con 119 camas, e na Coruña da Maternidade Belén e do Hospital Modelo, con 146 camas, recibindo máis de 8,5 millóns de euros. Vithas é propietaria da clínica Nosa Señora de Fátima de Vigo.

O BNG recuperaba a vella proposta de que a Xunta de Galiza comprase o Hospital Povisa, que é unha sociedade anónima, para integralo na rede pública do Sergas, e consideraba “unha anomalía que 135.000 persoas (22% da área sanitaria de Vigo) recibisen asistencia sanitaria nun hospital privado”. A venda de Povisa era debatida na Comisión de Política Social, Emprego e Sanidade do Parlamento Galego do 8 de setembro de 2022, e Montse Prado, portavoz de Sanidade do BNG, sinalaba que o 80% dos ingresos de Povisa procedían do orzamento da Xunta de Galiza e que, segundo recollen as contas públicas de 2021, a Administración galega achegou a Povisa máis de 100 millóns de euros. Prado acusaba ao PP de actuar “como comercial das grandes multinacionais do sector sanitario”. “O PP só busca asegurar o negocio das multinacionais da sanidade, convertendo os enfermos e o persoal en reféns permanentes da empresa”.

O Consello de Contas era moi crítico coas relacións da Xunta de Galiza cos grupos sanitarios privados e no informe do ano 2020 sinalaba: “O Sergas está a utilizar a autorización de uso temporal como unha forma común de contratación, de maneira directa, sen concorrencia, publicidade e igualdade de trato, de servizos sanitarios non concertados nos que, ademais de carecer das notas de excepcionalidade e temporalidade que identificarían esta figura, débese engadir que, ao obviarse a vía establecida na lexislación de contratos públicos, non existe expediente de contratación".