Pésima xestión da pandemia da COVID-19

Un gran negocio

As residencias privadas son un gran negocio, en conivencia coa Xunta, controlado por fondos de investimento estranxeiros. Hai 247 residencias para maiores con 16.431 prazas (77,21%) e só 74 públicas con 4.838 prazas (22,8%). DomusVi (a súa máxima responsábel Josefina Fernández recibía en 2016 de Feijóo a Medalla de Ouro do Círculo de Empresarios de Vigo), ten 21 centros en Galiza e declarou un beneficio de 197 millóns de euros en 2017. A Fundación San Rosendo, patrocinada polo bispado de Ourense, con 67 centros e 3.600 prazas, está dirixida por persoas próximas ao PP e recibía de Fraga a Medalla Castelao. O 45% das falecidas por Covid-19 (620) son de residencias para maiores. A precariedade laboral nas privadas e ter como obxectivo a consecución de beneficios, provocaba que estes centros fosen os máis afectados pola pandemia.

Organizacións do persoal sanitario e familiares de residentes denunciaron ante a Fiscalía a situación destas residencias: “Non é só a Covid-19 a que mata ás anciáns, senón tamén a imprudencia, o abandono, a neglixencia e a falla de auxilio practicado ás vítimas”. A Fiscalía abría seis procesos contra residencias e investigaba deficiencias en oito.

Por outra parte, o peche dos centros de día polo Goberno de Feijóo afectaba en Galiza a máis de 14.000 familias. Por outra parte, reclamaba protocolos de actuación ao Goberno central en caso de rebrote, cando tiña todas as competencias.

Nas eleccións para o Parlamento Galego celebradas o 12 de xullo de 2020, Feijóo converteu a CRTVG no seu principal aparato de propaganda con máis de 40 comparecencias ou “mitins” desde a declaración do estado de alarma. O Comité Intercentros da CRTVG denunciaba a “manipulación informativa”, cualificando a cobertura da pandemia como “un irresponsábel e trapalleiro exercicio de precampaña electoral ao servizo do candidato Feijóo”.

Escurantismo sobre o número de mortes

Despois da pandemia o número de falecidos pola Covid-19 en residencias privadas estaba sen concretar polo escurantismo das empresas propietarias ou que xestionan as residencias, e da propia Xunta. As familias acusaban á Xunta de falsear á baixa as mortes nas residencias durante a xestión de Feijóo. A consellería de Política Social , que se negou a dar información sobre os falecementos en cada centro de maiores de Galiza durante a pandemia, aseguraba que entre marzo e novembro de 2020 morreron 509 persoas nas residencias, pero a Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Maiores e Dependentes (REDE) aseguraba que foron 569, como mínimo.

Estes son algúns dos datos en cinco centros, recollidos dun documento asinado por Antonio Acevedo Prado, Director Xeral de Maiores e Atención Socio Sanitaria, que publicaba Praza Pública: en DomusVi Barreiro (Vigo) serían 47 falecidos e non 32; en DomusVi San Lázaro (Santiago) 53 e non 41; en DomusVi Aldán-Cangas 38 e non 30; na residencia de San Carlos, propiedade da fundación católica San Rosendo, en Celanova (Ourense) propiedade do Bispado, serían 11, e non 9; na residencia de Salvaterra de Miño 35 mortos e non 24. REDE lembraba que este dato de Salvaterra estaba nunha información oficial da Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia da Consellería de Política Social elaborado en 2021.