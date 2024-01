Feijóo triplica a débeda de Galiza

Feijóo criticaba o aumento da débeda no Estado que concretaba en 300.000 millóns de euros nunha entrevista en El Mundo (31-7-2022). Culpaba a Pedro Sánchez de que “cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda”. Non explicaba que ese aumento da débeda era debido, entre outras causas, a que se utilizaron moitos recursos públicos durante a pandemia para financiar axudas económicas nos ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Emprego) e axudas extraordinarias para autónomos. Engadía máis críticas: “Tienen que dejar de hipotecar el futuro de los españoles. La política de Sánchez nos añade 200 millones de euros de deuda pública cada día” (La Razón, 4-9-2022).

Feijóo ten mala memoria, non lembra que o último Goberno de Rajoy aumentou un 46% a débeda pública no Estado español e non predica co exemplo porque durante a súa presidencia da Xunta, Galiza triplicou a súa débeda: a 31 de decembro de 2008 (goberno bipartito PSOE e BNG) a débeda pública era 3.954 millóns de euros, o 6,8% do PIB galego, que representaba unha carga de 1.429 euros por galega/o; en 2022 a débeda foi de 11.984 millóns, o 18,4% do PIB. Os Orzamentos da Xunta para 2.023 prevían unha débeda de 12.250 millóns de euros, é dicir, triplica a débeda de 2009 cun “pufo” de 4.540 euros por galega/o, pero disto falan pouco os medios de comunicación. Neste tema Feijóo tamén está blindado.

Orzamentos para 2023 recollían que a Xunta tiña que pagar 110,66 millóns de euros en concepto de xuros de débeda e 144,36 millóns por compromiso derivados da chamada colaboración público-privada. Ademais, a Xunta tiña comprometidos pagamentos de 2.050,63 millóns até 2040 por obras executadas pola modalidade de colaboración público privada. No caso do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, unha operación ruinosa, a Xunta ten que sufragar un total de 1.400 millóns de euros pola obra até o ano 2036 por esta “exitosa” modalidade, tres veces máis do previsto como público.